你看過嗎？「臆桄」、「打地雷」古早農村遊戲超有趣

台南市鹽水意麵番茄節今天安排 「臆桄」及「打地雷」體驗，很多年輕一輩沒看過，直呼大開眼界，宅港國小老師蔡忠軒說，臆桄」是一種猜甘蔗長短，差距就少的就可以贏得有甘蔗吃。鹽水大眾廟曾經舉辦多次的 「臆桄」趣味競賽，地方希望能持續推廣。

蔡忠軒今天在台上主持「臆桄」趣味遊戲，在一根甘蔗上先用刀切割位置，再讓參賽民眾用目視猜測甘蔗在砍成兩截後的長度差距，誰猜的差距最接近就是贏家，可帶走獎品甘蔗。社區組隊看誰猜的最準，氣氛歡樂。

蔡忠軒說，這是早期農村休閒娛樂，在農閒期間，大家吃完飯在外面聊天乘涼，就會拿出甘蔗玩 「臆桄」，贏得人有甘蔗吃，輸的人就只能看別人吃。