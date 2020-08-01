4百架無人機結合表演藝術人機共舞 故宮南院璀燦夜空

迎接安心旅遊暑假，嘉義縣故宮南院在至善湖上搭設水上舞台，今晚推出「嬉遊南院-仲夏夜星幻」表演，因午後大雨延後半小時演出，結合文化藝術與無人機科技跨界表演，首創400架無人機與舞者互動，在水面上精彩展演，讓上萬觀眾驚呼讚嘆。

「好美、好夢幻喔！」天色未暗，群眾一波波湧入，搶站至善湖畔最佳觀賞位置，隨著音樂響起，湖面舞台舞者精彩表演，無人機群飛升空變幻圖案，與舞者人機共舞，演出前觀眾打開手機燈光閃爍，有如天空群星點點，場面壯觀。

表演延到晚間8點登場，節目40分鐘，無人機技術結合藝術文化，打造人機共演劇場，由400架無人機結合特技及現代舞，演出故宮南院吉祥物「神猴哈奴曼」，為守護國寶翠玉白菜，與魔王羅波那展開「神魔大戰」故事。

最後高潮由無人機群排列南院「國寶館」圖形，宣告興建計畫啟動，安排3D水幕投影，排列出人氣國寶「翠玉白菜」、「肉形石」等8件故宮明星展件圖形，讓民眾認識國寶；故宮院長吳密察、縣長翁章梁、立委陳明文等來賓與觀眾驚呼連連。

「嬉遊南院-仲夏夜星幻」表演，由故宮與行政院科技會報辦公室合作，邀知名藝術家、服裝設計師打造水上舞台大秀，展示國人自製研發無人機軟硬體技術，首次進行大型無人機群飛結合舞者互動、影像科技及表演藝術的高難度製作。