爆發性出遊！台南七股海鮮節「挖文蛤」擠爆5千人
台南七股海鮮節今天下午登場，在六孔仔觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，出現爆發性人潮，預估超過5000人體驗，路上塞滿車陣達6公里，有民眾直呼「太誇張」，因天氣炎熱加上潮汐不等人，主辦單位趁潮汐開放文蛤區，遊客下水享受「摸文蛤兼洗褲」的樂趣。
夏天最夯的台南七股海鮮節，今天下午在六孔碼頭登場，最受歡迎的是挖文蛤體驗，往年有4場活動今年減為2場，主辦單位放了1600台斤文蛤，很多人是全家總動員，提著水桶、小鏟子邊玩邊挖文蛤，全身濕透也開心。
市長黃偉哲今天出示最新鮮的七股海鮮，令人眼睛為之一亮，他說，今年人潮大爆發，希望遊客來七股遊玩花三倍券、吃海鮮。
下一場觀光赤嘴園挖文蛤活動8月16日下午在七股潟湖六孔碼頭站舉辦，觀光旅遊局表示，活動現場周邊停車空間有限，請盡量搭乘大眾運輸，增開七股鹽山至六孔碼頭公車班次，七股鹽山響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾即可享免費入園（七股鹽山），歡迎民眾多加利用。
行銷在地尚青的「七股七寶宴」，9月5日在七股國小端出滿桌的海鮮盛宴，限量50桌，每桌5000元，8月6日上午9點起在七股區公所網站準時開賣，民眾線上訂桌的動作要快。海鮮節另推出的「揪團遊七GO」小旅行，報名已額滿。活動內容請至「台南旅遊網」或「2020台南七股海鮮節」查詢。
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