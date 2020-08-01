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爆發性出遊！台南七股海鮮節「挖文蛤」擠爆5千人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲展示七股海鮮，歡迎大家到台南來玩。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲展示七股海鮮，歡迎大家到台南來玩。圖／台南市府提供

台南七股海鮮節今天下午登場，在六孔仔觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，出現爆發性人潮，預估超過5000人體驗，路上塞滿車陣達6公里，有民眾直呼「太誇張」，因天氣炎熱加上潮汐不等人，主辦單位趁潮汐開放文蛤區，遊客下水享受「摸文蛤兼洗褲」的樂趣。

夏天最夯的台南七股海鮮節，今天下午在六孔碼頭登場，最受歡迎的是挖文蛤體驗，往年有4場活動今年減為2場，主辦單位放了1600台斤文蛤，很多人是全家總動員，提著水桶、小鏟子邊玩邊挖文蛤，全身濕透也開心。

市長黃偉哲今天出示最新鮮的七股海鮮，令人眼睛為之一亮，他說，今年人潮大爆發，希望遊客來七股遊玩花三倍券、吃海鮮。

下一場觀光赤嘴園挖文蛤活動8月16日下午在七股潟湖六孔碼頭站舉辦，觀光旅遊局表示，活動現場周邊停車空間有限，請盡量搭乘大眾運輸，增開七股鹽山至六孔碼頭公車班次，七股鹽山響應搭乘公車前往六孔碼頭車輛及民眾即可享免費入園（七股鹽山），歡迎民眾多加利用。

行銷在地尚青的「七股七寶宴」，9月5日在七股國小端出滿桌的海鮮盛宴，限量50桌，每桌5000元，8月6日上午9點起在七股區公所網站準時開賣，民眾線上訂桌的動作要快。海鮮節另推出的「揪團遊七GO」小旅行，報名已額滿。活動內容請至「台南旅遊網」或「2020台南七股海鮮節」查詢。

台南七股海鮮節首場挖文蛤今天下午在七股潟湖六孔碼頭的觀光赤嘴園，擠滿體驗的遊客。圖／台南市府提供
台南七股海鮮節首場挖文蛤今天下午在七股潟湖六孔碼頭的觀光赤嘴園，擠滿體驗的遊客。圖／台南市府提供
台南七股海鮮節首場挖文蛤今天下午在七股潟湖六孔碼頭的觀光赤嘴園，擠滿體驗的遊客。圖／台南市府提供
台南七股海鮮節首場挖文蛤今天下午在七股潟湖六孔碼頭的觀光赤嘴園，擠滿體驗的遊客。圖／台南市府提供

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