快訊

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／105歲人瑞走路不需攙扶不用拐杖 飲食清淡好心情

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（左）、議長莊豐安（右），頒獎給105歲李長生。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠（左）、議長莊豐安（右），頒獎給105歲李長生。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府今天在東區體育館，舉辦嘉義市「109年模範父親表揚大會」，市長黃敏惠等人齊聚一堂，共同表彰模範、慈暉父親；105歲李長生今天獲頒慈暉父親，當黃敏惠陪同其子女奉茶，李長生立即站起，向黃敏惠表達敬意，強調養生秘方是飲食清淡、吃八分飽、維持好心情。

109年度共評選出15位模範父親及6位慈暉爸爸接受表揚，黃敏惠、立委王美惠、議長莊豐安、市議員蔡文旭、陳家平、李奕德都到場向得獎模範父親致意。

黃敏惠表示，每位父親都有辛苦淚水，只為給孩子更安全溫暖依靠，引領孩子飛翔，看得更高看得更遠，孩子因為有父親穩如山的愛，更加勇敢地向人生邁進，她祝福天下的爸爸，父親節健康快樂！

翁溪智獲頒慈暉父親，在嘉義市創立「中心放射線科醫院」，夫妻胼手胝足經營40年，共同為嘉義人的身體健康第一線把關，大女兒因突如其來的意外導致下半身癱瘓，翁溪智與妻子不辭辛勞、無怨無悔照顧女兒近30年。

民國5年出生的李長生，年輕時以刻印章維生，60歲時開始爬山，之後即經常參加登山隊，70歲時登玉山，90歲還去爬山，102歲還能自行騎乘腳踏車，至今身體非常硬朗，走路不需攙扶、不用拐杖，平時飲食清淡，養生秘方是生活起居正常、吃八分飽、維持好心情過生活。

模範父親翁溪智由其子女親自奉茶，感謝養育恩澤。記者卜敏正／翻攝
模範父親翁溪智由其子女親自奉茶，感謝養育恩澤。記者卜敏正／翻攝
慈暉父親李長生，由其子女陪同參加表揚大會。記者卜敏正／翻攝
慈暉父親李長生，由其子女陪同參加表揚大會。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠（前左）、議長莊豐安（前右），和105歲李長生，及他的家人合影。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠（前左）、議長莊豐安（前右），和105歲李長生，及他的家人合影。記者卜敏正／翻攝

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

嘉義市國中小5名新校長明天上任 3校長退休

最萌畫面！幼童穿上警察制服騎哈雷小機車

籃球／紀念嘉中老教頭 首屆王輝盃72隊嘉義開打

老舊眷村診療所化身貓頭鷹小屋 成嘉義市打卡景點

相關新聞

亞洲僅3名罕病童她家有2個 超強越南媽媽需要洗澡輔具

36歲越南媽媽吳氏深，擁有幸福家庭，養育3名子女，不料，長女長子雙雙得病接連癱倒，尋遍名醫最後確診「多發性硫酸脂質缺乏症...

注意！台南漁光島兩處暗流水域 漲退潮時易出現

台南市政府基於水域安全，日前宣布未經申請，禁止在漁光島戲水引起反彈。因漁光島適合水上運動，每天仍有選手在此集訓，遊客也絡...

4百架無人機結合表演藝術人機共舞 故宮南院璀燦夜空

迎接安心旅遊暑假，嘉義縣故宮南院在至善湖上搭設水上舞台，今晚推出「嬉遊南院-仲夏夜星幻」表演，因午後大雨延後半小時演出，...

影／105歲人瑞走路不需攙扶不用拐杖 飲食清淡好心情

嘉義市政府今天在東區體育館，舉辦嘉義市「109年模範父親表揚大會」，市長黃敏惠等人齊聚一堂，共同表彰模範、慈暉父親；10...

獨／中央補貼原住民長者3萬元假牙 台南市再加碼1萬

原住民族委員會補助55歲以上原住民裝置或維修假牙，每人最高3萬元，但不少原住民反映，可用單顆牙齒來申請補助是便民福利，不...

連年為弱勢鄉親免費理髮 米蘭髮型老總與議員贏得好評

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗是好友，3年前還沒參選議員時就商情許漢宗號召旗下連鎖分店員工為地方父老義剪，今天...

影／資優生嚴師陪罕病女兒長大 練習從1數到10花1年

曾任資優班教師的黃全勝是著名嚴師，對於學生要求嚴格，6年前因遲緩女兒出世，才知道有人「學不會」，他為了教女兒從1數到10...

雲林模範父母親首度同台表揚 還加選地表最強的爸媽

受疫情影響，5月模母親表揚延期，雲林縣模範父母親首度同台受獎表揚，今年最特別還增加選出「地表最強的父母」連同好人好事共7...

台南校長佈達交接 黃偉哲：市政團隊是教育最堅強後盾

台南市政府今天舉行年度國中小學、幼兒園連任調任、新卸任校長、園長佈達交接典禮；大灣國小校長朱國聖、後壁國中校長高儷玲分別...

菜市仔專題回響／朴子市公所免費招租辦假日市集衝人氣

本報專題報導傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，引起回響；嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，上個月免費招租攤...

影／百年農會搶乾拌麵市場 她顛覆鹽水意麵吃法大熱銷

台南鹽水農會百年活動今天起跑，總幹事邱子軒上任後，將有300多年歷史的鹽水意麵大膽改變，推出「日曬意麵─寬麵」，有別於傳...

台南父親表揚 今年增「原住民Ama」代表

台南市政府今天舉辦「父愛綻放 幸福EVERY DAD」父親節感恩活動，表揚52位父親，其中最高齡為91歲的「晶鑽爸爸」謝...

熱門新聞

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

亞洲僅3名罕病童她家有2個 超強越南媽媽需要洗澡輔具

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

中彰校長布達 中一中首位校友校長

李登輝認養多重障礙女孩已病逝 敏道家園：在天堂相會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。