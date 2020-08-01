聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／105歲人瑞走路不需攙扶不用拐杖 飲食清淡好心情
嘉義市政府今天在東區體育館，舉辦嘉義市「109年模範父親表揚大會」，市長黃敏惠等人齊聚一堂，共同表彰模範、慈暉父親；105歲李長生今天獲頒慈暉父親，當黃敏惠陪同其子女奉茶，李長生立即站起，向黃敏惠表達敬意，強調養生秘方是飲食清淡、吃八分飽、維持好心情。
109年度共評選出15位模範父親及6位慈暉爸爸接受表揚，黃敏惠、立委王美惠、議長莊豐安、市議員蔡文旭、陳家平、李奕德都到場向得獎模範父親致意。
黃敏惠表示，每位父親都有辛苦淚水，只為給孩子更安全溫暖依靠，引領孩子飛翔，看得更高看得更遠，孩子因為有父親穩如山的愛，更加勇敢地向人生邁進，她祝福天下的爸爸，父親節健康快樂！
翁溪智獲頒慈暉父親，在嘉義市創立「中心放射線科醫院」，夫妻胼手胝足經營40年，共同為嘉義人的身體健康第一線把關，大女兒因突如其來的意外導致下半身癱瘓，翁溪智與妻子不辭辛勞、無怨無悔照顧女兒近30年。
民國5年出生的李長生，年輕時以刻印章維生，60歲時開始爬山，之後即經常參加登山隊，70歲時登玉山，90歲還去爬山，102歲還能自行騎乘腳踏車，至今身體非常硬朗，走路不需攙扶、不用拐杖，平時飲食清淡，養生秘方是生活起居正常、吃八分飽、維持好心情過生活。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言