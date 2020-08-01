影／105歲人瑞走路不需攙扶不用拐杖 飲食清淡好心情

嘉義市政府今天在東區體育館，舉辦嘉義市「109年模範父親表揚大會」，市長黃敏惠等人齊聚一堂，共同表彰模範、慈暉父親；105歲李長生今天獲頒慈暉父親，當黃敏惠陪同其子女奉茶，李長生立即站起，向黃敏惠表達敬意，強調養生秘方是飲食清淡、吃八分飽、維持好心情。

109年度共評選出15位模範父親及6位慈暉爸爸接受表揚，黃敏惠、立委王美惠、議長莊豐安、市議員蔡文旭、陳家平、李奕德都到場向得獎模範父親致意。

黃敏惠表示，每位父親都有辛苦淚水，只為給孩子更安全溫暖依靠，引領孩子飛翔，看得更高看得更遠，孩子因為有父親穩如山的愛，更加勇敢地向人生邁進，她祝福天下的爸爸，父親節健康快樂！

翁溪智獲頒慈暉父親，在嘉義市創立「中心放射線科醫院」，夫妻胼手胝足經營40年，共同為嘉義人的身體健康第一線把關，大女兒因突如其來的意外導致下半身癱瘓，翁溪智與妻子不辭辛勞、無怨無悔照顧女兒近30年。