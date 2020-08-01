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染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

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影／因應新冠病例感染源不明 嘉市府：密閉空間戴口罩

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠透過臉書呼籲，「後疫情時代」市民朋友應遵守「鬆綁不鬆懈」「拱手不握手、勤洗手」「密閉空間戴口罩」。記者卜敏正／翻攝
黃敏惠透過臉書呼籲，「後疫情時代」市民朋友應遵守「鬆綁不鬆懈」「拱手不握手、勤洗手」「密閉空間戴口罩」。記者卜敏正／翻攝

中央流行疫情指揮中心，今日公布國內新增7例新冠肺炎病例，其中6例境外移入、1例感染源待釐清。嘉義市政府表示，配合指揮中心、請落實密閉空間配戴口罩政策，包括補習班、電影院、電梯、K書中心、KTV與各種娛樂場所活動時，務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

嘉義市長黃敏惠今天透過臉書呼籲，「後疫情時代」新冠肺炎疫情仍在波動，市民朋友應遵守「鬆綁不鬆懈」「拱手不握手、勤洗手」「密閉空間戴口罩」做好個人健康衛生管理，防疫不鬆懈才能安心拚經濟。

疫情指揮中心表示，感染源待釐清個案，為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性。

疫情指揮中心說明，比利時籍個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。衛生單位掌握接觸者89人，將進行採檢，其中82人居家隔離，7人自主健康管理，感染源待釐清。

疫情 新冠肺炎 口罩

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