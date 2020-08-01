台南3歲男童社區游泳池 不慎落水送醫撿回一條命

台南市中西區中華西路二段一公寓大樓1樓社區游泳池及spa池，下午傳出大樓住戶偕同3歲男童戲水，不慎落水，一旁家人發現後緊急將他救起時，失去呼吸心跳，經叫救護車送往郭綜合醫院急救後恢復心跳，轉送成大醫院治療。

台南市警二分局調查，案發當時，男童坐在社區游泳池岸邊，水深約120公分，他伸腳踢水面上的浮板，不慎落水。家人發現後，緊急將男童救起，並打119叫救護車送醫。台南市消防局救災救護指揮中心調派永華分隊救護車馳往現場救援。

消防局救護人員當場施以心肺復甦術，就近送往郭綜合醫院急救，到院後則由醫院醫護人員接手，所幸男童經急救後恢復心跳，隨後轉送成大醫院治療。

警方據報後，趕往現場向管委會了解案發經過，已排除外力介入，將與相關單位釐清相關施設安全有無疏失等。

台南公寓大樓1樓有室內泳池及溫水spa池下午傳出男童溺水意外，所幸搶救後救回一條命。 記者邵心杰／攝影