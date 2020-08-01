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震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

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連年為弱勢鄉親免費理髮 米蘭髮型老總與議員贏得好評

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗是好友，3年前還沒參選議員時就商情許漢宗號召旗下連鎖分店員工為地方父老義剪，今天許漢宗又率高雄與台南新市、永康、善化等分店10多名髮型師，在歸仁區仁壽宮廟活動廣場義剪，一直剪到午後才休息用餐。高雄開車來的髮型師說，台南離高雄其實很近，假日來幫忙一天不算什麼。

鄭佳欣表示，當初是因為發現許多弱勢、沒有固定收入的鄉親，經常沒辦法留意整理頭髮，才情商愛心企業米蘭時尚許漢宗總裁協助，他二話不說立馬幫忙，每年至少夏天和歲末為南關線鄉親義剪，感謝鄰里社區志工投入與台灣比菲多公司幫忙，希望拋磚引玉社會各界都能投入一起做愛心公益。

許漢宗說，鄭佳欣一直很關心弱勢與沒有固定收入的鄉親， 雖然資源有限仍持續舉辦快樂英文等公益活動， 會持續支持她舉辦有意義的慈善活動。

因為天氣炎熱，等候理髮造型須排隊等候，鄭佳欣準備了古早豆花、飲料讓等候民眾消暑解渴，還全程在場陪伴義剪髮型師直到理完最後一名鄉親、整理完會場。

市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型連年夏季歲末為弱勢鄉親理髮。圖／鄭佳欣提供
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型連年夏季歲末為弱勢鄉親理髮。圖／鄭佳欣提供
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪，準備豆花給等候民眾消暑。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪，準備豆花給等候民眾消暑。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型連年夏季歲末舉辦義剪活動。圖／鄭佳欣提供
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型連年夏季歲末舉辦義剪活動。圖／鄭佳欣提供
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影
市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型今天在仁壽宮廣場舉辦義剪。記者周宗禎／攝影

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