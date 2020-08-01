影／資優生嚴師陪罕病女兒長大 練習從1數到10花1年

曾任資優班教師的黃全勝是著名嚴師，對於學生要求嚴格，6年前因遲緩女兒出世，才知道有人「學不會」，他為了教女兒從1數到10，就花費1年，甚至辭去教職、全心陪伴女兒學習、復健，這樣的生活改變他的人生觀，期許父母、師長都要認知有「學不會」這件事，能陪伴孩子成長是最大幸福。

6歲的黃可茵和父親黃全勝，今天在伊甸基金會嘉義早療中心的畢業演出中互飆演技，她並代表7名畢業生致詞，黃全勝看到女兒超乎預期表現、感動不已，直言2年前女兒不能說話，至今能上台演出，一切付出都值得。

黃全勝說，女兒出生約60公分、比一般嬰兒高許多，剛開始還開心是「長腿妹妹」，沒想到女兒快速成長，4個多月就長牙，但1歲時還不會坐、不會爬，就醫後發現罹患全球只有3例的罕見疾病，主因染色體重疊、導致成長過度快速，但全身肌力不足，造成智能、肢體發展遲緩，因無法控制口水，又出現口語障礙。

「為什麼是我的女兒？」黃全勝坦言，自己從小成績優異，數學系畢業後成為資優班嚴師，始終要求學生「成績要再更優秀」，卻因為生下發展遲緩女兒，讓他難過不已，之後才重新省思當老師初衷，並送女兒到伊甸基金會嘉義早療中心學習。

「感謝伊甸基金會幫助！」他說，為教女兒數1到10，每晚睡前陪女兒不斷練習，複誦1、2、3、4....，經1年努力才聽到女兒緩緩念出數字，過程中他也認知真的有「學不會」這件事，幸好一路上有家人支持、伊甸協助。