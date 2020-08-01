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雲林模範父母親首度同台表揚 還加選地表最強的爸媽

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花按讚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花按讚。記者蔡維斌／攝影

疫情影響，5月模母親表揚延期，雲林縣模範父母親首度同台受獎表揚，今年最特別還增加選出「地表最強的父母」連同好人好事共79人接受表揚，感人故事一段接一段，偉大的父愛和母愛，湧現全場，溫馨滿滿。

今天表揚大會分山海線兩場，除各28位模範父母親，也由網路票選增選各3位地表最強的爸比和媽咪，地表最強媽媽分別是蘇秀霞獲最洋人氣媽媽獎、林惠真最健康媽媽獎、賴美治最美身影媽媽獎。地表最強爸比，魏協進獲最帥氣爸比獎、顏勝騰暖心爸比獎、謝勝夫鋼鐵爸比獎。

其中最年長的模範母親是水林鄉92歲吳林就，育3男3女，子女事業有成，為人寬厚大量，孝行令人感動。最年輕的是36歲越南媽媽吳氏深，育1子2女，多年來以堅強母愛無怨無悔照顧兩名罹患罕見疾病無法痊癒的子女，且努力爭取將「多發性硫酸脂質缺乏症」列入罕見疾病，造福未來可能罹患此病的孩子。

縣長張麗善特別表揚吳式深，對吳除發揮至大母愛，辛苦照護罕病子女，還努力學習，取得日本認證的布等多張證照，自己已很弱勢，卻還能積極參與社會，關懷弱勢，還曾拿下新住民創業加速器大賽第1名及「慈愛獎」表揚。

模範父親最年長的是古坑鄉91歲韓進和，早年赴日求學從軍，環保局榮退，一生奉獻國家。育有2子2女均有所成，最年輕的是41歲的沈政宗，育有2女1子，偉大父愛照顧罹患先天罕見疾病的長女。

17位好人好事受獎人當中，蔡玉英及魏正義也被推薦參加全國好人好事代表遴選。

雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花按讚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一向得獎人獻花按讚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣今天表揚79位模範父母親及地表最強父母，和好人好事代表，縣長張麗善逐一頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影

罕見疾病 疫情

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