台南校長佈達交接 黃偉哲：市政團隊是教育最堅強後盾

台南市政府今天舉行年度國中小學、幼兒園連任調任、新卸任校長、園長佈達交接典禮；大灣國小校長朱國聖、後壁國中校長高儷玲分別代表退休與新任校長致詞。朱國聖回顧多年在教育界歷程，欣慰教出許多好學生、校長任內為學校改善軟硬體設施；高儷玲感謝家人包容，當今社會多元教育工作任重道遠，她以「真正的愛不是互相凝望，而是往共同的方向眺望」這句話與大家共勉，全力以赴做好校長。

典禮開始，由開元國小校長李添旺、新泰國小校長張溪南、後壁國中校長高儷玲帶領連任、調任及新任校長就任宣誓。今年共頒發校長聘書78人，連任29人、調任42人、新任校長7人；山上國中校長蔡芳梅、大灣國小校長朱國聖、新民國小校長黃明裕、深坑國小校長汪忠獻等4人退休。

市長黃偉哲頒發78校校長聘書，贈送4位退休校長紀念品，感謝他們長期對教育的努力和付出。黃偉哲表示，要藉此這個機會向各校長表達敬意跟謝意，謝謝每位教育工作者的辛苦付出。

黃偉哲說，今年媒體民調台南市教育工作進步最多，代表了兩種意義，一是校長、老師、家長付出的心力，市府同仁努力，讓學生、讓家長有感；但也代表還有努力的空間，「大家在努力過程所留下的汗，甚至流下的淚，其實社會大眾都關注」，期盼大家秉持「沒有最好，只有更好」的信念，新學年為孩子盡更大的心，盡更大的力，為台南市的教育、為我們的孩子一起努力，市政團隊一定會成為老師與校長們最堅強的後盾。