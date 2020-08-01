偏鄉退休校長與醫療奉獻獎得主聯手 書畫詩話聯展

嘉義縣偏鄉鹿草鄉鹿仔草民俗文化學堂，上午舉行書畫詩話聯展，由兩名鹿草子弟：義竹國中退休校長陳進順、第28屆醫療奉獻獎得主現任台大醫院雲林分院醫師葉寶專，返鄉聯展，共展出30幅書法、水彩等作品。

開幕茶會，縣長翁章梁、法務部次長蔡碧仲、立委蔡易餘、鄉長楊秀玉及工策會總幹事林沐惠等來賓祝賀、觀賞，兩人受鄉長楊秀玉邀請返鄉聯展，各選一幅作品贈鹿仔草民俗文化學堂典藏，茶會安排彈奏古典吉他、小提琴，夢想+1合唱團唱讚頌，開幕表演。

陳進順對書法藝術情有獨鍾，退休後勤於鑽研，用書法寫詩，每首詩都是動人故事，展覽主題取名「書畫詩話」；葉寶專深知病苦不是光靠藥物可以解決，藝術也能療癒人心，從小喜愛書法，近年拜師學習水彩，作品自有風格，水彩富故事性；兩人曾在梅山鄉、朴子市、梅嶺美術館等地展出。