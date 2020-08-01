注意！台南漁光島兩處暗流水域 漲退潮時易出現

台南市政府基於水域安全，日前宣布未經申請，禁止在漁光島戲水引起反彈。因漁光島適合水上運動，每天仍有選手在此集訓，遊客也絡繹不絕。里長林寧峰表示，禁止戲水不可行，做好管理與防範最重要，他指出漁光島兩處有暗流的危險水域，提醒遊客不要接近。

林寧峰與空拍玩家沈統斐說，漁光島水域有兩處較急的暗流，分別在月牙灣北側，靠近馬蹄形防坡堤處，以及漁光島月牙灣中間入口方向水域偏南處。建議遊客海邊踏浪就好，不要往深處去戲水，除非是辦活動，有教練及完善裝備才可。另月牙灣北側海域，過去因有暗礁石頭，曾有民眾戲水遭割水，雖然事後有清除，但仍有殘餘礁石，遊客也應注意。

林寧峰表示，之前漁光島幾起溺水意外，都是外地民眾來戲水，因對地形、水流不熟悉，且沒做好準備造成。他說，漁光島海域水深，漲退潮時潮流變化大，流水會比較急，游到深處時，若遇急流就會游不回來，這時候要保持冷靜，以水母漂的方式，揮手等待救援，最好戲水時能攜帶浮板等輔具。

漁光島有美麗的月牙灣和海岸森林，暑假期間遊客多，林寧峰說，禁止戲水，難免會有怨言。不過，市長黃偉哲已表示，會請立委幫忙，協商管理單位港務局，共同分擔戲水遊客安全的責任，讓漁光島的海灣美景，能夠完整的呈現在國人面前，也讓大家放了心。