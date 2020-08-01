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菜市仔專題回響／朴子市公所免費招租辦假日市集衝人氣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，辦假日市集邀樂團演唱，市長吳品叡( 中)致詞。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，辦假日市集邀樂團演唱，市長吳品叡( 中)致詞。記者魯永明／攝影

本報專題報導傳統菜市場改造，出現城鄉命運大不同議題，引起回響；嘉義朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，上個月免費招租攤商1個月營業，上午開放進駐，只有1名年輕攤商進駐，公所舉辦假日市集，邀樂團演唱，吸引客人，市長吳品叡帶機要秘書吳振名到場，吳掏腰包向年輕攤商買手工餅捧場鼓勵。

公所開放免費招租攤商進駐，至今只有2攤登記，反應冷清，率先進駐的施姓年輕攤商販售手工餅茶葉，他大專畢業返鄉陪父母，看到公所免費招租登記，進駐做看看試水溫。

公所說，考量已付租金的攤商，為公平起見，免費招租期僅限1個月，為衝人氣，利用清潔隊清運垃圾，宣傳第一市場假日市集活動，今天假日市集暖場，邀樂團演唱吸引人潮，15日周末還有一場假日市集，當場發放抵用券。

吳品叡說，第一零售市場假日市集，是重振市場風華起點 ，第二市場也要辦市集 ，第一市場免費招租1個月衝人氣，歡迎大家來朴子吃美食、逛老街，公所從今天起到10月4日止，舉辦消費打卡抽現金，活動辦法公布她的臉書紛絲頁，活動結束抽取20名回文民眾，各發給1千元獎金，公布得獎名單。

公所將第一市場中央區22個攤位，免費出租攤商進駐，登記期限到11月底，不限點心類攤商，攤商反應攤位空間小設計不當，公所計畫重新改造，先開放免費營業，待人潮回流，再按攤商需求增擴攤位營業空間。

嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，辦假日市集邀樂團演唱。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，辦假日市集邀樂團演唱。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，只有1名年輕攤商進駐，公所機要秘書吳振名(左)掏腰包向年輕攤商買手工餅捧場鼓勵。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所為搶救沒落的第一零售市場，免費招租攤商營業，上午開放進駐，只有1名年輕攤商進駐，公所機要秘書吳振名(左)掏腰包向年輕攤商買手工餅捧場鼓勵。記者魯永明／攝影

樂團 朴子 嘉義

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