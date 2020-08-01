影／百年農會搶乾拌麵市場 她顛覆鹽水意麵吃法大熱銷

台南鹽水農會百年活動今天起跑，總幹事邱子軒上任後，將有300多年歷史的鹽水意麵大膽改變，推出「日曬意麵─寬麵」，有別於傳統意麵細麵體，為創新波浪狀寬麵麵體，保有傳統手工意麵製麵工法，充足日曬增加麵體飽滿度及Q度，附上油蔥風味拌麵調味包，因疫情「宅經濟」當道，再搭上「英雄麵」熱銷，每月業績達20萬元，下一步計畫外銷到美國。

鹽水農會百年系列活動，今天從歡雅辦事處開跑，上午11時的意麵品嘗推廣大排長龍，40歲的總幹事邱子軒接下百年農會發展的重任，第一步就先從鹽水意麵創新做起，邱子軒說，鹽水意麵從明鄭時期就有，保持傳統原料只用麵粉及鴨蛋，不加一滴水，接著是充足的陽光日曬而成，健康及安全，但傳統麵條是細扁，很容易就煮糊了，年輕人不愛。

邱子軒上任後，經過市調後發現年輕人喜歡寬麵，於是與嘉義大學合作開發，維持傳統製法但原料更升級，使用國產麵粉及在地玉米粉加上鴨蛋，研發出「日曬意麵─寬麵」，且做成乾拌麵調味包，一推出後因新冠疫情「宅經濟」當道，又搭上「英雄麵」行銷，從2月推出至今每月營業額都超出20萬元，因太搶手遇到天氣不好陽光不夠還會缺貨。