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益生菌乳牛發酵乳養出優質魚蝦 唐昕遠獲產銷履歷達人
嘉義縣漁民唐昕遠用好菌及乳牛發酵乳，養出無毒優質魚蝦，獲選農委會產銷履歷達人，他不用藥物，用友善水土環境低密度生態法養殖虱目魚及白蝦，混養鱸魚、草魚、石斑、鯽魚當工作魚，應用光合菌及枯草菌等益生菌，用乳牛初乳發酵乳，維持水質及底土環境，提升魚蝦健康，是新一代傑出年輕養殖漁民。
昕鮮漁場主人唐昕遠的祖父，跟隨日本人學習精湛養鰻技術，在故鄉東石鄉開啟養鰻事業，是東石第一家養鰻戶，因為品質好，外銷訂單接不完，讓東石被稱譽「鰻魚故鄉」，他接手漁場，承襲祖父、父親二代的養殖技術，精益求精創新，用友善水土環境的低密度生態法養殖。
農委會今年舉辦產銷履歷達人選拔，共選出15名農漁畜牧等各類達人，其中水產類只有2人，唐昕遠脫穎而出難能可貴，因為他堅持做對的事，以最自然方式養出健康、安全美味魚蝦，獲獎實至名歸。
「我們自己敢吃的海鮮，才能賣給人家」，唐昕遠遵循祖父交代「健康安心」是唯一且永不改變理念，養殖漁場採取無毒養殖，全程不投藥，管控水質是關鍵，卻也是最辛苦，養鰻過程因大型通路龐大上架費, 被殺低價，加上運送成本等，讓不擅做生意的他虧損近千萬元，他從失敗挫折累積經驗再出發。
他檢討自己，原來是推廣方法錯了，太急了，這些年他跑遍許多市集及展場，推廣在地養殖高品質魚蝦，讓魚蝦養殖池中共生，他說，無毒養殖辛苦，就如同照顧孩子，需要更多細心用心，但當客人吃到他們家魚蝦說，「未曾吃過拿麼Q彈新鮮魚蝦」，一切辛苦都值得了。
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