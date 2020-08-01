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台南市府結合歸仁七甲花卉區 連辦兩天藝文花卉饗宴

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場，各家業者都有不少遊客上門參觀。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場，各家業者都有不少遊客上門參觀。記者周宗禎／攝影

台南市原本春季舉辦的「心花藝放~2020心豐藝術節」，今年因疫情影響延到今天在歸仁七甲花卉區舉辦，區內10家業者配合活動各自設計主題，一連兩天規畫「花藝舞台」、「花露露藝術體驗區」、「花莎莎故事屋」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」；花卉區產銷班長黃毅斌說，今天參觀人數有比平常假日粗估還多了兩到三成，各家業者的生意應該也會比平常好很多。

活動開幕邀請劇團「身聲劇場」演出「希望之翼擊樂與高蹺」，高蹺造型以「希望之翼」的展翅造型，結合森巴鼓為七甲花卉園區帶來嘉年華氣息。兩天活動也將陸續由在地藝術團隊「飛揚民族舞團」、「藝姿舞集」和「台南市民族管絃樂團」登場演出。

「花露露藝術體驗區」將以行動美術館的形式將藝術帶入社區，有「陳春陽鄉土油畫創作展」及「王徵吉野鳥詩情暨張萬興花系列攝影展」，在園藝布置中呈現作品的鄉土風情及大自然美妙的鏡頭。

現場也有關廟青、稻草人說故事團等單位推出花莎莎故事屋、街頭藝人互動秀等，帶領民眾體驗多元有趣的活動；還有永大食品生技和老實農場贊助1000袋果汁冰角，民眾憑5張發票即可換取冰涼飲

成立22年的台南歸仁文化中心，往年4月兒童節期間都舉辦藝術節慶活動，今年因為疫情改暑假登場，又因文化中心整修換到七甲花卉園區。文化中心表示，一系列以花為主題的活動，將視覺藝術、演藝節目及親子活動，以不同的形式結合園藝重新呈現。

市長黃偉哲今天行程緊湊一直趕場應付，但因先前宣傳活動時答應業者開幕要再來捧場，也抽空趕來加油打氣。

黃偉哲表示，雖然歸仁文化中心在整修，今年心豐藝術節還是續辦，七甲花卉園區今年20周年，所以更要盛大舉辦，特別設計的活動都充滿了花的元素，讓人看得眼花撩亂，也會讓更多好朋友認識七甲花卉園區，重視新豐區藝文活動發展；期待歸仁文化中心早點完工，在施工時間，藝文不熄燈、不中斷，將持續找適當場所舉辦。

台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場，業者展出超迷你盆栽。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場，業者展出超迷你盆栽。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉登場，民眾還可以捐發票換飲料做公益。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉登場，民眾還可以捐發票換飲料做公益。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影
台南市「心花藝放」藝術節今天在歸仁七甲花卉區登場。記者周宗禎／攝影

藝術節 疫情 黃偉哲

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