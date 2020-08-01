「王輝精神」把籃球加人情味 姜豐年王偉忠都是他學生
第一屆王輝盃全國籃球賽上月28日起在嘉義市開打，今天進行最後一天決賽，爭奪國高中大專各組冠軍，發起人姜豐年表示，這是感念嘉中籃球隊教練王輝所辦的賽事，期許透過比賽傳承王輝精神；現任嘉中教練潘義坤則說，王老師把籃球人生加了人情味，影響許多學生創業、管理。
嘉中籃球隊前教練王輝，生於民國19年，長期醉心籃球、熱愛打球，民國57年進入嘉義高中任職，再考試轉任體育教師，並帶領嘉中籃球隊逾五十年，今年初離逝；他生前教導許多籃球好手，包括新浪網創辦人姜豐年、著名電視製作人王偉忠、籃球國手黃俊達，及嘉中籃球隊現任教練潘義坤等人。
潘義坤表示，王輝老師敢言、直言有正義感，但行事謹慎、思維縝密、幽默風趣，而且文學造詣很高，寫得一手好書法，字體獨樹一格，靜與動間都能掌握自如。
他說，王輝老師不但教球技，也教人生，對待孩子不會強壓，鼓勵嘗試，但遇到困難永遠會陪在孩子身邊處理，這份處事哲學，讓後輩子弟兵運用在各領域上，把籃球人生加了人情味。
姜豐年也分享受王輝栽培往事，指當年高一身高190公分，被教官、國文及數學老師聯手押到王教練前，開始打籃球，王輝常告訴他，不是只有念書好，才能有一席之地；籃球場上，王教練放手讓他發揮，幫助他找到自信；籃球場下教練身教，則影響他日後創業、管理風格。
嘉義市府表示，今天最後一天決賽相當精彩，從中午12點30分開始在嘉義高中，陸續有高中甲組、大專甲組決賽，歡迎大家一起到場加油。
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