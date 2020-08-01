「下一站，幸福」土地公廟候車站 粉紅站牌成打卡熱點

雲林縣林內鄉幸福專車一年356天全年無休滿載幸福，穿梭在林內鄉各村落社區的大街小巷，即便隱藏在山上的祕境小村，也可見幸福身影，沿途大小特色廟宇、村落社區，一幕幕鄉民的生活景象，映入旅客的眼廉，每天路過所見的幸福，已成鄉民生活的一部分。

在林內幸福公車的路線中，最受鄉民喜愛的是「九芎福德宮」土地公廟站，幾乎所有路線，都會經過土地公廟，包括特別為了偏遠學校所設置的學生專線，每天清晨上學時段幸福專車都會滿載學生經由「九芎福德宮」上學去，下午，踩著夕陽路過土地公廟，帶著平安放學回家。

為此，「九芎福德宮」特別在廟前認養裝設「平安轉運站」及「幸福候車站」的站牌，林內鄉長張維崢說，這兩款粉紅色系造型站牌，遠看像是幸福凱蒂貓那般可愛，站立在路邊等人來，同時也象徵土地公保佑幸福巴士行車平安。

「平安轉運站」及「幸福候車站」特色站牌，也成為林內鄉幸福巴士途中美麗的風景，更是打卡熱點，乘坐林內幸福巴士，偶望窗外，總會發現許多小驚喜，讓人洋溢著粉紅幸福感。

張維崢說，「九芎福德宮」的特色站牌，邀大家隨心、隨性、隨緣的在此站下車，許多人離站前，總不忘跟「平安轉運站」及「幸福候車站」站牌打卡拍照，也順道到福德宮及鎮安宮參拜一番，沈澱一下忙碌的生活，並把平安幸福的小確幸帶回家。