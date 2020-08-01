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紙箱烤山豬肉省炭火省時風味不流失 鄒族獵人試烤成功

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供
阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供

一般烤肉熱容易散失，需要用好幾包炭，費時又浪費炭火，嘉義縣阿里山鄒族原住民是狩獵民族，擅長烤肉，在阿里山公路上的逐鹿社區的烤山豬肉，是受遊客歡迎風味美食，逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。

莊莫俄說，他看到有人用紙箱烤雞，效果不錯，發想用大型紙箱烤山豬，一般烤肉用相思木燒火生炭，在不鏽鋼烤架上烤一隻大山豬，約需費時5小時，木炭使用量也多，還要人盯著看，不斷翻動烤架，產生煙害，影響人體健康。

媒體報導，高雄師範大學團隊與台灣科學教育館合作研發「紙箱烤肉法」，運用熱對流和熱輻射原理，只用4顆小型椰子炭，就能烤熟一整隻雞。

莊莫俄找人訂製工業用大紙箱，用紙箱烤山豬，結果發現節省一半時間，木炭也省，保存山豬肉風味，紙箱烤肉有學理依據，他試烤山豬肉成功，創新鄒族傳統獵人烤肉方法。

鄒族部落傳統的山豬烤法，是全程採用相思原木一氣呵成烤至約八、九分熟時，再以BBQ不鏽鋼網慢火加熱，配合顧客用餐時間慢慢切出.，甜美肉汁鎖住肉裡，外皮以適當火候烤酥脆，達到外酥內軟。

阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供
阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供
阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供
阿里山鄒族逐鹿社區理事長莊莫俄仿紙箱烤雞方法，訂製大型紙箱烤山豬，發現不僅省炭火、省時，保存傳統烤山豬美味。圖／莊莫俄提供

鄒族 阿里山 原住民

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