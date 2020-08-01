8年汙水變親水 台南「竹溪」獲國家卓越建設獎雙料肯定

台南市「竹溪水環境改善計畫」在今年國家建設卓越獎榮獲最佳環境文化類與最佳規畫設計類卓越獎，是全國唯一雙料肯定，水利局表示，從102年開始規畫設計，105年開工至109年初完成，歷時8年整治及建設，成為都市水岸公園。

水利局表示，竹溪改造首重水質改善，藉由本計畫新建的水質淨化場將原本骯髒的汙水經過處理，再將乾淨的水注入竹溪景觀河道，臭味問題已有大幅改善。

原有直線三面光的混凝土護岸也改為蜿蜒曲線野溪型態，透過草坪、緩坡及跌水的自然工法改造竹溪渠道，現在除了水清魚現，不曾看見的翠鳥也現蹤跡，加上人車分道的園區設計，讓市民朋友及遊客可來運動、散步及休憩。

以親水休閒環境營造都市水岸空間概念，並連結體育公園周邊自行車道系統，設置賞景、解說與休憩設施，整合周邊閒置用地、體育設施、遊憩資源及水岸空間，形塑水岸綠色休閒廊道，使其成為保存人文與自然、且提供水域生態體驗之場域。

台南市另有「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁工程」與「台17線海尾橋改建工程」獲得最佳規畫設計類優質獎。二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁完成後，可提供民眾自黃金海岸自行車道向東，由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至台鐵舊鐵橋，沿途可欣賞海岸景致，及二仁溪堤岸風光。

台17線海尾橋改建工程完工後，除有效改善海尾寮排水水患問題，也提供安南區友善的視覺景觀，橋上中央分隔島及路線部分是採用代表台江意象的鯨豚背脊造型，並設置鮮明仿海波浪高低變化的燈柱，營造台江內海新風貌，已成為台南地方特色橋梁及民眾觀賞景點。