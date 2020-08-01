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曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南曾文水庫蓄水量只有2成4，比往年同期少很多，水情嚴峻。圖／台南市府提供
台南曾文水庫蓄水量只有2成4，比往年同期少很多，水情嚴峻。圖／台南市府提供

南部進入豐水期但依中央氣象局資料顯示，台南今年6月降雨量明顯偏少，約為歷前同期3成，7月還罕見無颱風，曾文水庫蓄水量較歷年同期平均蓄水量為低，台南市府提醒市民應節約用水，維持節水好習慣，有水當思無水之苦，防患未然；對此水利署南區水資源局表示，曾文及烏山頭水庫合計有1.8億立方公尺，南化水庫透過越域引水蓄水量達94%，且8月進入汛期，後續水情是審慎樂觀，水利署已展開防汛部署。

台南市府指出，經濟部水利署資料顯示，目前曾文水庫蓄水量為1億2519萬噸（蓄水率約24.6%），較歷年同期平均蓄水量約3億2000萬噸（平均蓄水率約72 %）為低，水情相當嚴峻。台南夏季重要降雨來源如西南季風、颱風等，依中央氣象局資料，目前指標皆偏弱，現主要降雨多是午後局部雷陣雨，未來一季降雨推估，7月偏少至正常，8、9月接近正常。

水利局說，今年汛期期間除了防澇，同時也要抗旱，經濟部水利署及南區水資源局已提前召開供水情勢檢討會議因應，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，以確保本市供水穩定無虞。

南區水資源局副副長鄒漢貴指出，雖整個7月沒有颱風來臨，但近期午後雷陣雨出現頻繁，目前的水庫水情看來，至9月底前供水無虞，目前也還處於豐水期，且氣象預測台南地區8月2日至5日台南地區出現強降雨的機會很大，水利署日前已召開防汛會議，目前南部已進入汛期，平常就要養成節約用水習慣，但水情是樂觀的。

南化水庫 水利署 水資源

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