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疫情衝擊養殖漁業外銷受阻價格疲軟 吃魚正是時候

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣沿海漁民養殖台灣鯛、虱目魚及鱸魚，產量占全國大宗，受疫情衝擊，水產加工外銷受阻轉內銷，市場供應量多造成價格疲軟。圖／縣府提供
嘉義縣沿海漁民養殖台灣鯛、虱目魚及鱸魚，產量占全國大宗，受疫情衝擊，水產加工外銷受阻轉內銷，市場供應量多造成價格疲軟。圖／縣府提供

嘉義縣沿海漁民養殖台灣鯛、虱目魚及鱸魚，產量占全國大宗，受疫情衝擊，水產加工外銷受阻轉內銷，市場供應量多造成價格疲軟，台灣鯛池邊價在成本邊緣，虱目魚產期到來，漁民擔心價格崩跌血本無歸，為穩定魚價，農委會漁業署及嘉義縣府聯手穩定產銷，消費者要吃生鮮味美價廉的養殖水產，正是時候。

「促銷收購加工拉抬價格效果有限！」嘉縣養殖漁業生產發展協會執行長陳泓碩說，台灣鯛、虱目魚、鱸魚價格疲軟，主要受疫情影響，外銷受阻，另越冬魚苗未受寒害減少，魚塭放養量增加。

台灣鯛池邊價雖在成本邊緣，但白蝦價格不錯，混養養殖戶受衝較少，他肯定政府穩定產銷做法，但外銷數量大，國內市場消化有限，拉抬價格效果有限。

縣府農業處調查，養殖大宗虱目魚7月上市，目前市面以高雄、屏東為主，價格滑落到每台斤34元，比成本32元只多2元，台灣鯛一半靠外銷，疫情影響衝擊大，另嘉縣是國內最大的鱸魚養殖專區，目前金目鱸價格逼近成本，七星鱸、與加州鱸還有利潤。

漁業科說，因疫情衝擊，國際市場停頓，外銷受阻，為穩定產銷，從年初起，漁業署啟動獎勵生產調節、促進外銷及凍儲等措施，以及紓因貸款，但國際疫情仍嚴峻，漁業署及縣府持續推動電商及行銷措施，拓展通路，穩定魚價。

下周周休8、9日在台北希望廣場，舉辦父親節水產品展售活動，另規畫在布袋高跟鞋教堂辦理虱目魚嘉年華活動，內容包括千人宴暨音樂晚會、料理競賽、食魚教育闖關遊戲、漁村體驗、虱目魚產業及觀光展示，行銷虱目魚。

疫情 漁業署

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