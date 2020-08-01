李登輝認養多重障礙女孩已病逝 敏道家園：在天堂相會

前總統李登輝86年6月，參訪天主教嘉義教區瑞士神父蒲敏道在嘉義縣東石鄉創辦的聖心教養院，得知身心障礙院生大多家境困難，主動表達願意長期資助，院方推蔫多重障礙黃姓女孩給總統認養，101年5月18日李登輝在敏道家園與黃女相見歡，去年10月黃女肺炎病逝，如今李登輝也辭世，教保人員相信兩人已在天堂相會了。

李登輝辭世，他生前認養2名多重障礙院生長達20年，讓教保人員及照護院生的修女感念追思，李登輝是基督徒，天主教聖心教養院、敏道家園都是蒲神父創辦，院生是神父疼愛基督愛的大家庭成員。

敏道家園院長鄒輝堂說，86年聖心教養院推薦多重障礙的黃姓女孩給總統認養，獲得同意，每年認養費1萬2000元，98年2月敏道家園落成啟用，黃女改安置敏道接受服務，認養也隨著改到敏道家園。

101年5月18日，李登輝卸任總統，訪問敏道家園，與黃女相見歡，詳細了解黃女生活狀況，102年因黃女家境改善，李登輝同意改認養「小真」直到106年，從86年至106年，李登輝共認養長達20年，認養費累計24萬元，黃女去年10月26日因肺炎過世，得年32歲。

縣府說，當時李登輝由縣長張花冠、議長張明達、立委陳明文陪同，走訪嘉義縣，到敏道家園探視認養15年、患重度身心障礙黃女，鑑於油電雙漲對弱勢團體衝擊，李登輝當場捐贈20萬元，希望讓敏道身心障礙院生過好日子。