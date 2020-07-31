台南安平虎鯨嘉年華 遭爆削減救生員

台南安平虎鯨「亮晶鯨ORCA GO!」夏日嘉年華活動吸引眾多人潮，時代力量台南市議員林易瑩、無黨籍議員穎艾達利昨天開記者會指出，一名離職員工爆料主辦廠商為了降低開銷成本，大量削減人力，減少救生員、醫護團隊出勤，導致水上活動場域有安全疑慮。台南市文化局表示，日前廠商已立即進行改善，保證相關情事不再發生。

林易瑩指出，指該名員工在上月11日上工、18日離職，期間在16日水中打撈作業時，腳底不慎誤觸暗礁而受傷，廠商卻未關心，甚至在18日以態度不佳為由，要求他離職。當他聲明要申請職災時，負責人更是當場出言汙辱、作勢打人。該員工的投保時間顯示7月17日至21日，與實際工作時間不符。

該員工並指出，水上活動場域的救生員人力嚴重不足，開幕幾天全場僅有一人值班，廠商還要求未持有證照的工讀生充當救生員暫時頂替。

文化局回應，經查證後，廠商確實有缺失，雖依法有提供勞保投保，但加保日期有延遲，所幸廠商所投保的雇主意外責任險及時有效，員工受傷可辦理出險賠償給付，依法可請公傷假；目前廠商已經配置足夠的2名救生員和4名現場協助秩序維護人員，每天下午3至8時人潮尖峰增派駐場救護士待命。