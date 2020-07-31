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抗爭20多年 台南下營廢棄物掩埋場變更案環保局回應了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南下營掩埋場設置案，在地方紛擾20多年。本報資料照片
台南下營掩埋場設置案，在地方紛擾20多年。本報資料照片

日友環保公司20多年前申請設置台南下營廢棄物處理場，當地反對至今抗爭不斷，市府去年底通過業者申請變更案，台南市議長昨天邀集市府相關單位召開協調會，引發在地市議員陳秋宏及民眾強烈不滿，憂心此案死灰復燃，台南市環保局今天針對下營廢棄物處理場設置案提出說明。

環保局表示，下營事業廢棄物處理場是民間公司於87年即開始申設，內政部在88年核准該場的興辦事業計畫及同意用地變更申請，興辦事業計畫包含焚化爐及掩埋場。該場設置案因附近居民抗議，故業主於去年申請將「焚化及掩埋處理」變更為「物理及掩埋處理」，拆除焚化廠，並將廢棄物處理種類由「灰渣」等12大類減少，僅剩「土木及建築廢棄物」2大類。

公民營廢棄物處理機構的申請，必須經過申請同意設置文件、試運轉、廢棄物處理許可證3項階段，該場目前尚在設置許可階段，後續尚需經興辦事業計畫變更、非都市土地開發計畫變更、出流管制計畫、建造、消防等相關各項申請皆經核准後才能進入下一階段試運轉申請。

環保局指出，該場目前尚在興辦事業計畫書變更申請階段，日前環保局收件審理中，將針對變更部分就專業、法令、行政程序面上嚴謹審慎審查。

廢棄物 建築

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