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防汛道路傷亡屢創新高 雲林縣府和議會合力推動改善
雲林縣北港通往虎尾的防汛道，車流大且車禍頻傳帶來不少傷亡事故，地方要求改善聲浪大，引起雲林縣議會關切，今天提案將防汛道解編為一般道路，以能施設燈號等各項安全設施，因涉及法令爭議，議員各持不同意見，但經縣長張麗善和議長沈宗隆緩頰，建議修改提案文字，讓議案得以推行，安全多一分保障。
北港經元長、土庫通往虎尾約40公里的防汛道，因沒有紅綠燈，許多搶快或躲避取締的車輛都通行防汛道，致車流量大過一般道路，加上無速限、車種限制規定，致大小車輛爭道搶快，車禍頻傳，已成為雲林重大傷亡事故的道路之一。
地方紛求改善，雲林縣議會今天提案要求將防汛道解編為一般道路，以能進行燈號、路燈、標線與養護等安全設施，但因涉及法令權責歸屬鄉鎮公所，加上養護經費負擔沈重，解編困難重重。
由於防汛道虎尾段13公里已解編，並設置燈號和路燈，安全加分，但肇事率高的元長和土庫段9公里卻不解編，議員林文彬質問養護負擔到底有多大？工務處長汪令堯表示，5年養護1次包括路面更換每公里約需250到300萬元，但重點是涉及法令權責。
議員陳龍俊則怒指，先前他就提案要求解編，以維護防汛道安全，但工務處以法令不符為由拒絕，既於法不符，如今該案若通過，豈不違法行事？他要求落實法源依據後再施行。
經一番論戰，縣長張麗善認為，各地防汛道多，基於維護安全，若財政許可全部納管也無可厚非，她一直以來也主張解編以符合維護管理需求，所以她建議修改提案用字，以解決法令疑慮和責任分擔，方為兩全其美之策。
此提議也獲議長沈宗隆支持，經法制單位釋疑後議案通過。元長鄉長李明明則表示，防汛道解編改善安全措施確有必要，但公所實無力負擔龐大維護費，所以須靠縣府與河川局協助，公所才可望解編接管。
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