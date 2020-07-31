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影／全國技能賽會旗到台南 在地好手吳冠霖立志奪金牌
第50屆全國技能競賽全台首傳會旗第三站今天下午到台南，勞動部長許銘春將會旗傳遞給台南市長黃偉哲及雲林、嘉義縣市政府代表。代表台南參賽的機電整合職類選手吳冠霖，今年23歲，曾經是連2屆工業控制的備取國手，表現優異卻兩度無緣代表台灣到國外比賽，因工業控制年齡上限是22歲，堅持要圓國手夢的他，今年轉到年齡上限為24歲的機電整合職類，每天日練12至14小時，他說「這是自己人生最後一次圓國手夢的機會，無論如何都會堅持下去」。
第50屆全國技能競賽9月17日至21日將在台北南港展覽館登場，今年勞動部擴大規模，首度舉辦全台會旗傳遞， 今天第三站來到台南善化區南科贊美酒店舉行。
本屆全國賽青年組有52職類，青少年組13職類，全台近1千名選手競技，技優青年將有機會代表台灣出國比賽，今年剛好我國加入國際技能組織50周年，勞動部首度舉辦全台會旗傳遞，由勞動部勞動力發展署所轄五分署接力，第一站從桃園出發，接續到台中、台南、屏東及基隆，最後將在全國賽開幕當天回到南港展覽館。
台南選手吳冠霖今年23歲，畢業於台灣科技大學電機系，是雲嘉南分署培訓選手，從高二就開始參加技能訓練已6年多，曾經是連2屆工業控制的備取國手，今年與另一選手羅國齊組隊再戰，在四月的分區賽一舉拿下金牌。
吳冠霖現在每天從早到晚練習，盼明年能實現夢想，代表台灣到中國大陸上海參加國際賽，雲嘉南分署長劉邦棟、訓練師林揚祥及曾議鋒對吳冠霖平日專注的投入、練習與技術都表示相當肯定。
許銘春說，會旗代表技能的精神，希望技能價值透過會旗傳遞，一站一站傳遞下去，讓國人分享各地優勝選手的榮耀，也鼓勵更多青年勇於接受挑戰，投入技能學習，練就好本領。
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