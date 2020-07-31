台南水情嚴峻 曾文水庫蓄水率約24.3%

雖然台灣目前已進入豐水期，但是台南市水情嚴峻，6月降雨量明顯偏少，包括降雨約為歷年同期3成；另外，曾文水庫蓄水量較歷年同期平均蓄水量為低，目前蓄水率約24.3%。

依中央氣象局資料顯示，今年台南市6月降雨量明顯偏少，約為歷年同期3成；此外，經濟部水利署資料也顯示，目前曾文水庫蓄水量1億2363萬噸（蓄水率約24.3%），較歷年同期平均蓄水量約3億2000萬噸（平均蓄水率約72%）為低，水情相當嚴峻。

台南市政府水利局表示，台南市夏季重要降雨來自西南季風、颱風等，依中央氣象局資料，目前指標都偏弱，現主要降雨多為午後局部雷陣雨；未來一季降雨推估，7月偏少至正常，8、9月接近正常。

水利局說，今年汛期期間除了防澇，同時也要抗旱，水利署及南區水資源局已提前召開供水情勢檢討會議因應，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，以確保台南市供水穩定無虞。

台南市長黃偉哲也呼籲市民持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡用水，可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。