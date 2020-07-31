荒廢逾20年 阿里山欣欣水泥廠轉型觀光打卡熱點

阿里山公路旁欣欣水泥公司嘉義工廠，在荒廢逾20年後轉型成水泥觀光工廠「欣欣水泥森活園」，今天開幕，將與逐鹿社區、愛情大草原、觸口等景點，連結成完整的觀光軸帶。

位於阿里山公路（台18線）愛情大草原對面欣欣水泥公司嘉義工廠，民國87年停止運轉後，巨大的工廠建築逐漸荒廢，與四周的觀光區成強烈對比。

在主要股東國軍退除役官兵輔導委員會支持下，欣欣水泥公司將嘉義工廠轉型為「欣欣水泥森活園」，重新打造園區辦公室，展示水泥從採礦到生產的過程，並展售水泥製文創商品。最吸睛的是讓遊客模擬「做工的人」，肩扛50公斤道具水泥袋，在打卡牆前拍照。

欣欣水泥公司董事長劉啟華表示，民國87年因政府的採礦政策，嘉義工廠停止營運，近年來嘉義縣政府推廣觀光，便與縣府配合成立觀光工廠，有信心成為阿里山公路觀光軸帶上，最有特色的景點。

嘉義縣長翁章梁指出，欣欣水泥嘉義工廠轉型為觀光工廠，可擴大觀光能量，吸引遊客。在設廠46年後找到新的路，是明智的選擇。這一帶是嘉義重要的旅遊線，日前也是安排總統蔡英文到逐鹿社區、愛情大草原及觸口觀光。

退輔會副主委周皓瑜、阿里山國家風景區管理處長馬惠達及地方人士今天都一同參與開幕典禮。