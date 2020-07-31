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全國科展大角力 「女兵日記」成了救人梯

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後甲國中學生鍾昀臻（右起）由老師陳聰智指導，獲得地球科學第1名。圖／後甲國中提供
台南市後甲國中學生鍾昀臻（右起）由老師陳聰智指導，獲得地球科學第1名。圖／後甲國中提供

全國中小學科展成績今天揭曉，台南市後甲國中以「泥岩坡地地貌與滲水衝頂現象之探討」為題，勇奪地球科學第一名。東光國小以「小蛙人的匍匐前進」拿到地球科學第3名；復興國中也以以「青出於藍-靛藍的快速建藍及創意藍染」拿到生活科學第3名，展現亮麗好成績。

後甲國中校長陳瑞榮表示，「泥岩坡地地貌與滲水衝頂現象之探討」是由老師林承賢、陳聰智指導學生鍾昀臻進行探究。南台灣泥岩區的中寮隧道北口段，近年來因路面隆起而變成凹凸不平，學生深入探討泥岩可能發生的災窖，並透過實驗設計與模擬，深入了解泥岩特性，並推演出產生災害的可能原因，因此，當經過中寮隧道時不只看到獨特的自然景觀，也能了解月世界地質的安全性。

東光國小的「小蛙人的匍匐前進」是由《女兵日記》中女兵匍匐前進的爬行動作引起動機，發現小蛙人匍匐前進時，操作桿的上下搖動」是小蛙人前進的動力，且每次前進的距離和操作桿轉動的弧度有關；進而應用在輸送物品與救人爬梯上，利用繩索、塑膠管及木板，就可以製作消防梯，由樓下的人操作，讓樓上的人，坐上「梯袋」安全降下來。

復興國中的「青出於藍-靛藍的快速建藍及創意藍染」，是經由探究台南在地藍染文化，利用自由軟體找出染布顏色有效分析法，藉此找到快速建藍的最佳比例配方和高效率的藍染流程，設計出獨創性「夾鏈袋藍染法」及「藍染筆」。

另南科實小以『「微」鋼琴三部曲』獲得崇有創新研究獎、麻豆國小以「以降柱法破解任意柱數與盤數的河內塔」獲得數學科佳作、復興國小以『電照「膜」行』獲化學科佳作；獲得鄉土教材獎的有東光國小的「駝著小房子去旅行的小蝸牛」、那拔國小的「農塘變泥塘-夢幻湖不再夢幻」、瀛海中學的「稻穀矽．再利用-複合性吸附淨水大作戰」。

台南市參加全國中小學科展，表現亮眼。圖／台南市教育局提供
台南市參加全國中小學科展，表現亮眼。圖／台南市教育局提供

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