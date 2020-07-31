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嘉義市國中小5名新校長明天上任 3校長退休

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠（右二）感謝、祝福3名退休校長無私奉獻，致贈雷雕檜木紀念品給退休校長。圖／嘉義市府提供
黃敏惠（右二）感謝、祝福3名退休校長無私奉獻，致贈雷雕檜木紀念品給退休校長。圖／嘉義市府提供

嘉義市府今天在市府9樓禮堂，舉辦109學年度國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮，由市長黃敏惠主持並頒發聘書，主計處長阮鼎元監交，完成宣誓與印信交接儀式。新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任，3名校長退休，明天履新。

本學年度新任校長：候用校長鄭振銘出任玉山國中、候用校長柯博議出任南興國中，原僑平國小校長翁崇文出任世賢國小、原世賢國小校長何憲昌出任僑平國小、候用校長邱榮輝出任蘭潭國小校長；鄭振銘代表致詞時強調，交接就是「教育事業接力賽」，大家都會以前瞻眼光，務實作法努力接下教育巨棒。

本學年度計有玉山國中、南興國中、世賢國小、僑平國小及蘭潭國小辦理新任校長交接；垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕，與吳鳳、復國幼兒園園長呂秀櫻、陳玉如爭取連任成功。

黃敏惠勉勵新任校(園)長，在前人努力之下，牢記遴選時所提出治校理念，開創新局，讓教育更多元；遴選委員嘉義市前副市長李錫津說，營造校園文化、思考環境需要你做什麼很重要。

黃敏惠感謝、祝福3名退休校長無私奉獻，致贈雷雕檜木紀念品給退休校長；陳建州教職34年，初任教職時碰上哈雷彗星，今年退休則碰上日環食，這代表開始與圓滿；張瑛儒教職31年，從外縣市來到嘉義市任校長，開創南興第二校區；吳青香教職29年，對今年日環食活動用心有目共睹，心中只有滿滿祝福。

嘉義市府今天舉辦109學年度國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮，新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任，3名校長退休。圖／嘉義市府提供
嘉義市府今天舉辦109學年度國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮，新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任，3名校長退休。圖／嘉義市府提供
嘉義市新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任。圖／嘉義市府提供
嘉義市新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠 幼兒園

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