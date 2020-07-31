嘉義市國中小5名新校長明天上任 3校長退休

嘉義市府今天在市府9樓禮堂，舉辦109學年度國民中小學卸、新任校(園)長交接典禮，由市長黃敏惠主持並頒發聘書，主計處長阮鼎元監交，完成宣誓與印信交接儀式。新學期將有5名新任校長，2名校長、2名幼兒園長連任，3名校長退休，明天履新。

本學年度新任校長：候用校長鄭振銘出任玉山國中、候用校長柯博議出任南興國中，原僑平國小校長翁崇文出任世賢國小、原世賢國小校長何憲昌出任僑平國小、候用校長邱榮輝出任蘭潭國小校長；鄭振銘代表致詞時強調，交接就是「教育事業接力賽」，大家都會以前瞻眼光，務實作法努力接下教育巨棒。

本學年度計有玉山國中、南興國中、世賢國小、僑平國小及蘭潭國小辦理新任校長交接；垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕，與吳鳳、復國幼兒園園長呂秀櫻、陳玉如爭取連任成功。

黃敏惠勉勵新任校(園)長，在前人努力之下，牢記遴選時所提出治校理念，開創新局，讓教育更多元；遴選委員嘉義市前副市長李錫津說，營造校園文化、思考環境需要你做什麼很重要。