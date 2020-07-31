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暫緩學甲動保園區計畫速度 台南市府提5大聲明

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
反對學甲第六公墓設動保教育園區的居民今天到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影
反對學甲第六公墓設動保教育園區的居民今天到台南市政府抗議。記者鄭維真／攝影

台南市政府預計在學甲區進行設立動物保護教育園區可行性評估，反對居民成立自救會，並在今天到市府抗議要求立即停止計畫，出面接受「抗議書」的副市長趙卿惠回應，目前學甲動物保護教育園區尚在評估階段，並未發包執行工程，已有召開多場說明會向在地居民說明，會再將今天陳情意見納入評估，暫緩速度多方聽取意見及充分溝通；有關於場址的部分仍針對學甲進行評估，民眾有其他不同的意見，市府會持續溝通。

市府農業局也發出5點聲明，指出無論空、水、廢等問題保證會妥適規畫，符合環保標準處理。未來園區為動保及環境教育場域，可引進人潮參訪，並結合小農市集串聯學甲周邊經濟效益，以繁榮地方發展。

另外，可提供當地住民就業機會，共同管理共同監督園區運作。園區周邊排水及道路同步建設，改善整體大環境。持續與在地居民溝通，同理心面對疑慮並妥為說明。

農業局表示，學甲動保教育園區將為溪北打造亮點建設，除了可解決在地遊蕩犬問題，並可活化閒置土地，活絡學甲吸引參訪人潮，進而帶動當地經濟。園區功能將保證會優先收容學甲區遊蕩犬隻，讓犬隻傷人的憾事不再發生，讓學甲鄉親出入安全、環境改善、帶動經濟發展。

目前正進行可行性評估階段，已委託廠商利用科學方法評估進行評估，居民擔心味道、汙水和噪音等環境衛生問題，會設計離散式犬舍、定期消毒除臭、設置汙水處理設施及使用隔音建材設計，以符合環保標準進行規畫。

自救會

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