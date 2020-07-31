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結合智能健走4億7千萬步 台南銀髮族有夠棒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天展現結合智能，推動運動的成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天展現結合智能，推動運動的成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府打造運動健康城市，今天與合作的研鼎智能公司展現1年來推動成果。此合作計畫連結醫院、大專院校、地方特色產業、藥局通路、社區鄰里長，透過「府城動起來APP與線上平台」，利用科技自我健康管理，參與民眾的累積運動步數已超過4億7千萬步。

市長黃偉哲表示，府城動起來APP以遊戲化及趣味化的方式讓市民將運動融入生活當中，目前已超過1萬2000人使用；配合推動的景點、商家已超過30個，更以10個免費據點進行肌少症檢測，提升在地居民的健康意識，目前已有超過8000人受惠，並透過APP揪團，養成健走運動習慣，目前總累積步數已達4億步7千萬步。

教育局表示，這項計畫從去年5月到今年6月，執行成效豐碩，且受民眾喜愛，有助於市民養成良好運動習慣。未來將由研鼎智能、美德耐、成功大學、台南護專、后羿醫學技科等單位共同持續推動全民健走運動，讓更多市民持續健走。

體育處表示，此計畫在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，媒合地方政府需求與科技產業創新能量，而能有此成果。南市老年人口比率超過15％，打造樂活高齡友善城市，一直是市長黃偉哲的政策主軸；此計畫主要對象為高齡長輩，希望透過社區肌少症檢測站與居家自我簡易方式進行普篩；市府則從智慧城市的角度出發，用大數據了解民眾的運動需求和習慣，設計適合長輩的樂齡運動，擬定未來運動發展方案，打造台南為健康智能幸福城市。

健走 黃偉哲

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