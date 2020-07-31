荒廢欣欣水泥嘉義廠轉型觀光工廠開幕 新打卡熱點
坐落嘉義縣阿里山入口、阿里山公路上，荒廢逾20年的退輔會欣欣水泥公司嘉義工廠，轉型以水泥為主題觀光工廠「欣欣水泥森活園」，上午開幕營運，是第一家讓遊客能夠感受體驗水泥工廠環景實況的觀光工廠。
縣長翁章梁、退輔會副主委周皓瑜、行政院顧問方寬銘、立委陳明文夫人廖素惠、欣欣水泥董事長劉啟華等共同剪綵，戴水泥廠安全帽、扛道具水泥包，啟動儀式結束入內參觀，有生活器具水泥文創商品，還有打卡水泥牆等。
森活園利用舊辦公大樓改裝，僅占全廠面積約0.5％，投入資金約2千萬元，因生產工廠不開放參觀，園區參觀只在 一樓，又採預約參觀方式，讓許多賓客感到缺乏賣點吸引力。
森活園是活化第一步，未來擴大朝綠能、長照、休閒農場發展，翁章梁說，觀光工廠位在阿里山觀光軸帶上，上阿里山入口，聯結相關旅遊點，吸引遊客。
觀光工廠設置迎賓大廳、陳展廊道、泥樣劇場、水泥博覽會、數位體演秀、玩泥聚落、饗食文創廣場及親子育樂室；戶外區，除入口意象招牌，參觀沿線將工廠廢棄零件拼湊成為機器人，賦予新生命。
退輔員會為配合國家經濟發展，安置榮民政策，邀集民資、僑資以合營方式，63年籌組欣欣水泥公司，設水泥工廠在嘉義觸口，68年量產，全盛時期年產80萬公噸，受西部礦場停止開採政策影響，成本攀升無法獲利，探索轉型。
在退輔會及中鋼兩大法人股東支持下轉型觀光工廠，通過經濟部審查，詳情可上「欣欣水泥森活園」網站，營業時間：上午9點到下午4點，休館日：周三，地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號，電話（05）2591588。
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