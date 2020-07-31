台南未來一周明顯降雨 水利局提前防汛及準備24萬砂包

前天（29日）下午3時15分中央氣象局對台南市發布雷雨警示，下午開始即有間歇性大雨發生，造成部分道路有積淹水災情傳出，包含大同地下道、小東地下道等，主要分布於東區及永康等區，雖在雨勢轉小後，積水即迅速消退。但依氣象資料顯示，未來一周天氣受到太平洋高壓與西南季風北上的影響，台灣西半部及中南部可能會有較多水氣的情況發生，且對台南帶來明顯陣雨，已提前部署防範積水災情發生。

水利局表示，29日短延時強降雨最大強度發生於後壁區，10分鐘雨量達28毫米；其次為南區10分鐘雨量22毫米、永康區21毫米。時雨量以後壁區1小時最大115毫米，均已超過現有道路側溝可容納能力（約8~12毫米/10分鐘）及雨水下水道箱涵防護標準（約60~70毫米/每小時）。

為避免積淹水災情，水利局針對本市9處防汛熱點（永康區崑山里-崑山科大，麻豆區埤頭社區、小埤社區，安南區公親里、佃西里-公學路海佃路、海東里-安中路同安路、海西里-海尾社區、仁德區仁德里-台南交流道、中華醫大）機動增佈移動式抽水機與防水擋板。

汛期前各項整備工作均已完成，易淹水地區的區域排水清淤、雨水下水道清淤與道路側溝清疏均已達預定清淤目標，此外，位於低窪地區的57座抽水站、449台移動式抽水機已完成保養維護及預佈（含20台機動調度機組），以因應低窪地區積淹水排除。

水利局表示，各區公所已備妥砂包最低安全存量超過14萬包、水利局也備有10萬包，共計24萬包作為供民眾領用，民眾若有防汛砂包需求，可洽鄰近區公所索取。此外，水利署補助購買及水利局既有的防水擋板1868片也分配予永康、仁德等11個易淹水地區的區公所運用，可放置於大樓地下室入口阻絕大雨流入。