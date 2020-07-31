反對學甲動保園區爆抗爭 台南市府允暫緩

台南市政府計畫在學甲區設置動物保護教育園區，當地反對居民今天前往台南市永華市政中心抗議，數度爆發推擠，直到副市長趙卿惠接下陳情書及應允暫緩，抗爭才落幕。

數百名反對在學甲設置動保園區的抗爭者，今天在永華市政中心前集結，拉開白布條，高呼口號，警方雖也部署大批警力，但抗爭者群情激憤，數度爆發推擠，一名抗爭者疑似過於激動，嘔吐送醫。

自救會成員說，自救會不是反對設置動保園區，而是設置地點嚴重地層下陷，不適合作為動保園區，自救會建議評估其他位址，例如善化、灣裡動物之家原址再造，或學甲頑皮世界、七股太陽能專區等。

趙卿惠則出面接受陳情書，且願將意見轉達給台南市長黃偉哲，但不被抗爭群眾接受，最後趙卿惠應允暫緩執行學甲動保園區計畫案，市府也會多方評估選址，才化解抗爭。

台南市政府規劃動保園區，將串聯學甲頑皮世界，打造台南大北門區完整的動物生命教育廊帶，建置防噪犬舍優先收容學甲流浪犬隻，也提供綠美化的親水休閒空間，包含動物認養區、動保教育區、運動設施、林蔭綠地公園、綠美化植栽及綠帶、生態滯洪池、水資源處理設施及小農市集廣場等。