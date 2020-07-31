嘉義縣國中小校長聯合佈達交接 4名新校長生力軍

嘉義縣政府上午在創新學院，舉行109學年度國中小校長聯合佈達交接典禮，縣長翁章梁監交，共23名校長連任，21名校長異動，4名新任校長，2名校長退休，明天履新，翁章梁說，教育是「造人運動」，期勉校長們發揮教育領航影響力，讓學生畢業成為優秀社會公民。

4名派任新校長的候用校長：宋莉萱達邦國小；陳志鴻仁和國小；吳志峰太興國小；許秀卿十字國小；2名退休校長：布新國小侯崇博、梅山國小邱文嵐。

國中部分：連任原校水上國中洪文祥；異動他校民和國中陳冠伶遴選至東榮國中；東榮國中陳義禮遴選至太保國中；太保國中邱獻萱遴選至阿里山國中小；阿里山國中小官志隆遴選至民和國中；梅山國中黃俊傑遴選至民雄國中；民雄國中劉彥碩遴選至梅山國中。

國小部分：異動他校竹崎國小翁俊忠遴選至鹿滿國小；鹿滿國小林俊良遴選至中埔國小；中埔國小陳威良遴選至竹崎國小；達邦國小盧柏全遴選至布新國小；仁和國小方正一遴選至水上國小；水上國小蔡淑玲遴選至內甕國小；內甕國小林金枝遴選至梅山國小；太興國小曾月照遴選至松山國小。

松山國小楊榮鎮校長遴選至古民國小；古民國小劉嘉文遴選至梅圳國小；十字國小林錦花遴選至下楫國小；下楫國小蔡水河遴選至過路國小；過路國小謝桐偉遴選至新塭國小；新塭國小洪榮正遴選至山美國小；山美國小李芳如遴選至沙坑國小。