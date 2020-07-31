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安平虎鯨嘉年華遭爆安全疑慮 台南市府：廠商已改善

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
時代力量台南市議員林易瑩（左二）、無黨籍議員穎艾達利（左一）今開記者會，質疑「安平虎鯨」嘉年華活動安全未妥善把關。圖／林易瑩服務處提供
時代力量台南市議員林易瑩（左二）、無黨籍議員穎艾達利（左一）今開記者會，質疑「安平虎鯨」嘉年華活動安全未妥善把關。圖／林易瑩服務處提供

時代力量台南市議員林易瑩、無黨籍議員穎艾達利今天開記者會，指安平虎鯨「亮晶鯨ORCA GO!」夏日嘉年華活動遭離職員工爆料，主辦方為了降低開銷成本，大量削減人力，減少救生員、醫護團隊出勤，導致水上活動場域衍生出安全疑慮。南市文化局表示，日前廠商已立即進行改善，並保證相關情事不再發生。

林易瑩表示，一名離職員工在7月11日上工、7月18日離職，期間在16日水中打撈作業時，腳底不慎誤畫暗礁導致受傷，但公司卻未關心，甚至在18日以態度不佳為由，要求他離職。當他聲明將申請職災時，負責人更當場出言汙辱、作勢打人。

林易瑩說，後續調閱勞保局資料，該名投訴者的投保時間卻顯示7月17日至21日，與實際工作時間完全不符，因此質疑主辦方是在事後才急忙投保。其他多名工讀生也在未經提前告知與協商的情況下，遭到以壓縮成本為由解雇，此舉已違反勞動基準法。

在公共安全方面，該員工指出，活動開幕後，水上活動場域的救生員人力嚴重不足，開幕幾天全場僅有一人值班，負責人也曾要求未持有證照的工讀生充當救生員暫時頂替。另外，醫療團隊出勤時間與活動實際舉辦時間也不符。

文化局表示，雇主未保勞保、公傷未獲得妥善治療及醫療安全設備不足等爭議，經查證後得知，廠商確有部分缺失疏忽之處，廠商雖依法有提供勞保投保，但加保日期確有延遲，所幸廠商所投保的僱主意外責任險及時有效，員工受傷可辦理出險賠償給付，依法並得請公傷假。

文化局指，目前廠商已改善內容包括分別專責配置足夠的2名救生員和4名現場協助秩序維護人員、所有工讀生都已完成勞保加保、薪資依勞動契約議定準時於次月15日撥款、每天下午3至8時人潮尖峰增派駐場救護士待命，並調整救護人員與工作人員上班時間一致、主動進行海水水質監測檢驗、海邊垃圾完全清除乾淨並投保有海上意外險。

離職 文化局 林易瑩

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