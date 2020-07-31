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殉職勇警林宏星生前最愛 林媽媽賣「肉骨茶蛋」療傷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
林宏星小隊長妹妹林叔鋺代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影
林宏星小隊長妹妹林叔鋺代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影

8年前台南市警局白河分局小隊長林宏星因緝捕毒販遭槍擊英勇殉職，帶給家人無比的傷痛，從小喪父一手拉拔他長大的林媽媽，至今無法走出傷痛，林宏星妹妹林叔鋺說，小時候家窮買不起蛋糕，每逢生日媽媽都會煮一顆蛋，因為因為那就是窮人的蛋糕，也是童年最棒的回憶，後來媽媽結合南洋風味的肉骨茶配方，研發成特有「肉骨茶蛋」，林宏星特別喜歡這味道，把小愛化大愛，8月3日在新營郵局提供1200顆肉骨茶蛋及自家研製的小魚乾辣椒30瓶一起做公益，也期延續哥哥生前的熱心與愛心。

林叔鋺今天代表媽媽表示，家裡有4個兄妹，林宏星8歲時父親就因意外去世，最小的弟弟是遺腹子，媽媽一手接拔長大，把全部的希望都寄托在哥哥身上，101年4月12日是令全家人心碎的日子，哥哥出事後，媽媽一直沈浸在悲傷走不出來，擔心媽媽罹患憂鬱症，鼓勵媽媽開始滷製哥哥生前最愛吃的肉骨茶蛋，隔年成立「紅星肉骨茶蛋」在網路上販賣，媽媽已經73歲，還在種蓮子及辣椒，在林宏星的警界同事、警眷及朋友支持下，讓媽媽可以減輕一點經濟壓力。

北台南家扶中心主莊淑惠與台南郵局局長黃良江今天召開「集小愛成大愛」助學義賣記者會，8月3日及4日在新營、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁7大郵局同步展開，籌措新學期的助學金。家扶表示，因受疫情影響，助學金籌措相較以往更形艱困，鼓勵民眾可在七大郵局義賣場時捐三倍券做愛心，捐助500元振興券可獲蘭花一株。

莊淑惠表示，新學期預計籌措660萬元助學金協助450位高中職大專生及550名中小學生，尚有310萬元的缺口。北台南家扶助學郵政劃撥帳號00356321（請註明助學金），洽詢電話（06）6324560。

北家扶中心與台南郵局總局合辦助學義賣。記者吳淑玲／攝影
北家扶中心與台南郵局總局合辦助學義賣。記者吳淑玲／攝影
林宏星小隊長妹妹林叔鋺（左）代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影
林宏星小隊長妹妹林叔鋺（左）代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影
林宏星小隊長妹妹林叔鋺（右二）代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影
林宏星小隊長妹妹林叔鋺（右二）代表媽媽出席，把小愛化大愛，提供1200顆「紅星肉骨茶蛋」義賣。記者吳淑玲／攝影

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