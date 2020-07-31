反對學甲動保園區 自救會抗議爆推擠、1人身體不適送醫

台南市政府預計耗資1.5億元在學甲區設置動保教育園區，近500名反對居民今天上午先後前往台南市議會、台南市政府抗議，要求停止在學甲第六公墓規畫動保教育園區，過程幾度爆發推擠，最後由副市長趙卿惠代表出面接受「抗議書」，承諾暫緩在該地規畫園區，並評估其他場址，抗議行動才告一段落。

「抗議啦！」學甲人反對設置動保教育園區自救會長謝金雀今天與近500名居民前往府會抗議，戴「官逼民反」頭巾、高舉「人神共憤」、「學甲不可做流浪狗的集中營」、「學甲人惶恐身心受創」等白布條，議員陳昆和、方一峰、蔡秋蘭也到場聲援。其中，一名抗議女子疑似過於激動，導致身體不適、嘔吐送醫。

謝金雀抨擊，目前基地規畫設在學甲第六公墓，為嚴重地層下陷區，地勢低窪且是易淹水地區，旁邊又有垃圾掩埋場，非常不適合興建動保教育園區。若照市府規畫的狀況，必須整地低窪填土、擴寬道路、徵收土地，至少花費數億元，只為收容800隻流浪狗，不僅浪費公帑，耗時又無經濟效益，更無法解決問題。

謝金雀說，動保園區將產生噪音、排泄等汙染問題，且在先人安居地蓋流浪狗收容所是大為不敬，建議市府仿效新竹動保園區原地改建，優化環境，像是台南善化、灣裡動物之家，或是學甲頑皮世界、七股太陽能專區等都是理想地點，若不停止在學甲秀昌里第六公墓規畫動保教育園區、另謀他址，居民絕對會抗爭到底。

由於南市府一開始派出農業局長謝耀清到永華市政中心1樓外接受「抗議書」，引起陳昆和等議員及民眾不滿，認為市府沒誠意，應派出更高層級的官員，反對民眾一度試圖要突破警方人牆，衝進市府去市長室，最後趙卿惠出面，承諾會暫緩在學甲第六公墓規畫動保教育園區，並且將多元評估其他場址。