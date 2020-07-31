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雲林校園金牌球隊資源少企業捐愛 議員勸募再陪尬球

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影

金牌球隊資源不足，雲林縣議員蔡岳儒得知北港鎮北辰國小和建國國中排球隊，缺乏護膝，擔心球員運動傷害，發動企業募捐，今天捐贈一批高級護膝等護身器材，期待球員在安全防護下，持續維持冠軍球隊的美名。

小球將接過護膝，每個人露出笑容「以後殺球、翻滾不必再擔心受傷！」可盡情發揮性和暴發力了。

捐贈儀式後，在場來賓和媒體組成長青隊，和建國國中金牌球隊，當場尬球，平均年齡超過五十歲的長青球員，寶刀未老，接球殺球照樣來，只是賽後膝痛腰酸全都來，議員蔡岳儒當場告知年輕球員，練球保護身體最重要，期待大家善用護膝。

北港鎮北辰國小排球隊歷史悠久，民國57年成立就奪下雲林縣第一屆冠軍，接著省賽和縣賽到全國賽，拿下三十幾座金牌：還多次代表國家遠征新加坡、韓國、日本、美國、澳洲、歐洲等國，留下輝煌戰績，也為國家培育許多傑出國手。

北辰國小排球隊一直人才外流，直到104年在蔡岳儒推動下，建國國中成立排球隊，讓金牌球隊得以留在雲林，為家鄉創造更好成績，讓北港贏得「排球故鄉」的美名。

鑑於金牌球隊的訓練場地設備不足，設備老舊就是缺乏，蔡岳儒得知後，去年居間向廣德集團與英屬開曼群島商威宏控股公司募得護具及背包一批，捐給北辰國小與建國國中的排球隊，今天持續捐贈第二批。

北辰國小校長陳明誌和建國國中校長林吉城代表接受，並感謝蔡議員回饋母校的用心，及廣德集團與威宏控股公司接連贊助護膝、護肘。林吉城說，建中女排成軍短短四年的時間把締造國中組前所未有成績，今年七月新球隊歷經一年辛苦訓練，希望2年後能讓北港重返榮耀。

蔡岳儒說，偏鄉資源比不上都會區，球隊能創造好成績相當難得，期待各界踴躍支持，持續偏鄉孩子的排球夢！

雲林縣議員蔡岳儒（中）代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒（中）代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊，並發起地方長青人士和小球將尬球。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡岳儒代轉捐贈大批護膝等器材給北港兩支金牌球隊，並發起地方長青人士和小球將尬球。記者蔡維斌／攝影

排球 北港 偏鄉

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