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影／長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎 成立研發中心推新品

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影

校長李泳龍表示，精釀發酵研究中心的成果，代表長榮大學台灣的軟實力，3年努力創造了世界級產品，下一步要投入研發固態發酵，希望逐步將學校向上推進到世界級大學，將CJCU（長榮大學縮寫）打造成世界級品牌。

長榮大學推動3年的精釀發酵研究中心「精釀試驗所」今天開幕揭牌，展出營養系助理教授詹前毅所釀造的IPA (印度淡色艾爾啤酒)、助理教授呂佳陽釀造的非酒精性發酵飲品、康普茶，與香草莢發酵精進製程、香草萃取液的香草潔手液，展現精釀試驗所研發產品能量。

許多日常食品及保健食品以發酵製造，長榮精釀團隊研發出「蒔醇黑糖啤酒」2018年獲得世界啤酒大獎The World Beer Awards (WBA)肯定，成為長榮大學招生、聯誼與饋贈貴賓熱門禮品。「精釀試驗所」表示，將以發酵技術為主研發場域，採用在地農產為主要開發素材，發展出在地的特色的發酵商品。

李泳龍指出，「精釀試驗所」是一個縮短學用落差的教學場域，發酵從研究到產業實用，產品必須需經批次放大產量到每次產出兩公噸以上，才能順利產出可上市的產品，研究中心的老師們秉持達人精神，帶領著學生從發酵實驗室的小量開發，到試驗所的大量測試，讓同學們的學習更接近產業，發展出更多元化產學合作面向，創造學校的教學特色。

精釀發酵研究中心主任陳妙齡表示，精釀試驗所主要由保健營養系師生共同研發，目前保健營養系除了培育營養師，保健食品的專業人才培育也是重要教育目標，在應用性課程規畫，除保健食品相關及食品微生物學，也有許多發酵與釀造相關應用性課程，提供學生多元的學習資源。

IPA (印度淡色艾爾啤酒）除透過5種啤酒花提供多種熱帶水果風味，還添加水溶性膳食纖維，也針對國人對啤酒口味喜好，選用特別著重芳香的酒花，降低苦味型酒花比例，滿滿熱帶水果香氣入口後，口感清爽、回甘，無論在品評或是佐餐都非常合適。

非酒精性發酵飲品康普茶，是近年歐美流行的非酒精性發酵飲品，利用酵母菌、醋酸菌及各種有益細菌所組成紅茶菇，將甜茶發酵產生醋酸及二氧化碳，不同的茶底會產生不同風味，校方今天展示的是利用咖啡葉煮成的甜茶所發酵製成的康普茶，咖啡葉康普茶的特色在於經發酵後會產生蜂蜜般的香甜風味及金黃色澤，口感清爽；另有芒果風味康普茶，呈現不同發酵工法製成的康普茶風味。

而香草潔手液是原料香草莢發酵精進製程中，香草萃取液的副產品，可以供用餐前清潔雙手，散發純天然香草的清新香氣。

長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界啤酒大獎。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界啤酒大獎。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界啤酒大獎。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界啤酒大獎。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品，展示製程。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品，展示製程。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影
長榮大學黑糖啤酒獲世界大獎，今天成立精釀研發中心推出新飲品。記者周宗禎／攝影

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