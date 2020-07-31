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等好久！嘉義蘭潭音樂噴泉8月1日晚恢復浪漫展演

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市蘭潭音樂噴泉，將於明天晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝
嘉義市蘭潭音樂噴泉，將於明天晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝

嘉義蘭潭音樂噴泉，是觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，蘭潭水庫較往年提早進入枯水期，今年2月22日起暫停音樂噴泉展演，並利用這段時間，完成蘭潭公廁整建工程，市府今天宣布音樂噴泉將於明天(8月1日)晚上7時30分恢復展演。

市府觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，高低變化水柱，搭配七彩燈光效果及9首特色曲目，已成為嘉義市入夜後，市民和觀光客夜間造訪重要景點，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出一次，每次演出時間10分鐘。

觀光新聞處指出，到蘭潭除了享受輕涼微風、欣賞音樂噴泉，知名藝術家王文志創作的「月影潭心」裝置藝術，妝點出蘭潭夜晚浪漫色彩，也是網美最愛打卡點，絕對是今夏必訪景點，歡迎民眾配合國旅相關優惠方案，來嘉浪漫之旅！

嘉義市蘭潭音樂噴泉，將於明天晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝
嘉義市蘭潭音樂噴泉，將於明天晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝

蘭潭 嘉義 微風

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