等好久！嘉義蘭潭音樂噴泉8月1日晚恢復浪漫展演

嘉義市蘭潭音樂噴泉，是觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，蘭潭水庫較往年提早進入枯水期，今年2月22日起暫停音樂噴泉展演，並利用這段時間，完成蘭潭公廁整建工程，市府今天宣布音樂噴泉將於明天(8月1日)晚上7時30分恢復展演。

市府觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，高低變化水柱，搭配七彩燈光效果及9首特色曲目，已成為嘉義市入夜後，市民和觀光客夜間造訪重要景點，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出一次，每次演出時間10分鐘。