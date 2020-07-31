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台南議長協調日友掩埋場案 地方未受邀怒批：閉門協商

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
日友環保公司在台南下營設掩埋場案，地方抗爭紛擾20多年。圖／取自陳秋宏臉書
日友環保公司在台南下營設掩埋場案，地方抗爭紛擾20多年。圖／取自陳秋宏臉書

日友環保公司在台申請設置台南下營廢棄物處理場，紛爭20多年，當地民代及居民反對至今且抗爭不斷。台南市議長郭信良突然召開市府協調會，地方議員陳秋宏及地方人士均未受邀，擔憂掩埋場死灰復燃，除表達堅決反對，也反對未知會地方的「閉門」會議，恐影響審查協調會之公正性。

議長郭信良發布新聞指出，30日下午針對下營廢棄物處理場召開市府協調會，是吳禹寰議員請託，任何議員有需要協助，身為議長責無旁貸，若議員有其他建議，都會幫忙協調，並列入參考。

陳秋宏表示，日友案歷經20餘年，在前議員陳文賢與當地里民持續抗議下，早在2010年環保局決議其焚化爐設施亦不得再興建並一再被決議駁回掩埋場變更案申請。然日友環保公司竟於108年6月6日重啟申請設立審查會議並將興辦事業計畫變更案分割予子公司碩鼎，魚目混珠想要強行通關。

陳秋宏說，服務處接獲民眾陳情近日內關於碩鼎（原日友公司）興辦事業計畫乙案，臺南市議會大家長郭信良議長又在30日要求台南市10個局處，召開審查協調會議。此舉引起民眾惶恐甚至擔心死灰復燃未來恐破壞環境影響農民生計。

陳秋宏強調，日友雖變更下營掩埋場案計畫，表示只收營建廢棄物，但有碎石機等設備，場址在農業特定區，鄰近魚塭、養殖戶及下營納骨塔，地方根本不放心到底最後地底下會埋什麼東西，憂心會汙染農地，前任賴清德市長要求該案要取得地方民意支持 ，但市長黃偉哲就允許通過變更案，地方絕對不會接受。

吳禹寰議員則說，下營廢棄物處理場為台南縣政府時期公開招商的BOO案，為合法申請開發的一般廢棄物處理場，也已經蓋好，但因地方有意見又拆掉，延宕至今，一拖20多年，過程中更多次與居民協調，為爭取居民認同改為一般建築廢棄物處理場，僅處理磚頭、水泥塊等建築廢棄物，並非外界傳聞之醫療廢棄物和一般廢棄物處理場，不會汙染環境。他會用更謙卑的態度化解誤會，也會跟民眾說明該處理場的使用項目（僅磚頭及水泥塊）及用途。

台南市環保局表示，去年通過日友提出變更案，單純只做營建廢棄物土石方破碎分選，議長協調會主要是討論「興辦事業計畫變更」各局室的意見，未來程序還需要有開發計畫變更、出流管制計畫，工務局才會核發建照，還有施交通營運計畫等，都要齊備後才能試營運，最後正式取得操作取可證；業者依法有申請權利，行政機關只能依法審查，儘量要求符合所有規定，至於地方民意業者要儘量溝通取得支持；下營區公所出席代表也強調地方反彈很大，要求跟地方溝通。

廢棄物 郭信良

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