「不要吵、 聽我說」 台南教師節主題曲出爐

台南市教育局以鼓勵學生音樂創作，感謝春風化雨、無悔奉獻的老師們，辦理教師節主題歌曲徵選，得獎名單揭曉，學生創作風格多元，內容創意十足。

得獎名單公布於台南市教育局網站，大專院校及高中職組第2名為南台科大陳子晟；國中小組第1名為文賢國中李遠皜、第2名永福國小畢業生蔣孟璇；第3名永福國小蔡旻潔與南寧街47號樂團 (進學國小畢業生，建興國中殷翊真、劉存碩、黃宣軒、長榮中學馬楷庭、中山國中王律棋、吳品翔、周芊妤、施詠恩、傅子瑛、忠孝國中林洋亦10人)共同獲獎。

獲得國中小組第1名的李遠皜以「不要吵，聽我說」奪冠，歌曲內容刻劃青春校園生活及師生情誼，時而生動有趣，時而溫馨動人，讓聆聽者產生情感共鳴。永福國小升上建興國中的蔣孟璇以「伴我逐夢」獲得青睞，抒情曲風感謝老師給予學生的包容與指導。

第3名的蔡旻潔創作的是「老師別生氣」，內容融入上課日常，童趣活潑極富創意；南寧街47號樂團「老師我的愛」則以輕柔曲風緩緩道出對老師的感謝與愛亦獲讚賞。

教育局鄭新輝局長表示，藉由此次活動除藉音樂表彰敬師意義，也從中看到孩子們豐沛的創作潛力，期待以音樂傳遞對教師滿滿的感謝。去年以第1名作品拍MV，在校園傳遞溫馨的師生情誼，也有學校自拍MV，也讓校園增添創意與歡樂，期待今年會有更不一樣的呈現。