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漁光島戲水須申請 南市議員反彈

聯合報 / 記者鄭維真／台南報導
位在台南市安平區的漁光島。圖／台南市議員李啟維提供
位在台南市安平區的漁光島。圖／台南市議員李啟維提供

高雄港務公司管轄的漁光島水域為達零事故，宣布民眾須經申請才能戲水及游泳，民進黨南市議員李啟維痛斥，全台海濱活動帶動無限商機，台南卻大開時代潮流倒車，將號召愛好水上活動的市民前往抗議。港務公司表示，依商港法規定，當地並非海水浴場，禁止游泳和戲水，未來可能規畫設置水上運動中心。

「政府作法讓人痛心！」李啟維指出，禁止台南的濱海觀光休閒發展，等同與喜歡親海的民眾對槓，讓攤商沒生意做，他呼籲，政府若能恢復自然沙灘，改善動線，並提供安全救生服務，將會成為世界級的水上活動場所。屆時吸引無數遊客到台南觀光，可帶動安平、四鯤鯓、喜樹、灣裡以及台南整體海洋休閒與周邊發展。

港務公司安平港營運處經理林源豐表示，很多人前往漁光島戲水，但依商港法規定，當地並非海水浴場，禁止游泳和戲水，未經申請許可不能從事水上活動。當地有風帆船及救生訓練，都有依規定提出申請。

林源豐說，民眾到沙灘看夕陽、看風景並不會受影響，最重要是不能下水，未來市府計畫設置水上運動中心，預計明年完成都市計畫審查。

台南市教育局表示，民間團體若要辦活動，會協助相關申請作業，市府今年至少舉辦30場活動讓民眾報名參加，除了黃金海岸、漁光島、虎頭埤風景區等地之外，水上運動嘉年華更有風箏衝浪、SUP體驗、風帆等，鼓勵民眾在安全的環境及教練指導下享受戲水樂趣。

海水浴場 沙灘 事故

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