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台南首創平日「移地分流」遠距直播課程 減少交通時程

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府人力中心為防範疫情，推出平日「移地分流式」遠距線上課程。圖／台南市政府提供
台南市政府人力中心為防範疫情，推出平日「移地分流式」遠距線上課程。圖／台南市政府提供

台南市政府人力中心為了防範疫情，3月率六都之先開辦遠距直播假日研習班，今天更將此模式延伸到上班日，推出精進版「移地分流式」遠距線上課程，市長黃偉哲參與線上開訓，鼓勵員工將所學運用在工作上，優化為民服務。

黃偉哲表示，人力中心這次推出首創「移地分流式」遠距視訊培訓模式，讓市府同仁在平常上班日，就近參加線上直播課程，相信這樣的友善學習環境，可以讓市府同仁無後顧之憂的專注學習。

市府人事處長沈德蘭表示，公務人力訓練單位擴展遠距教學一直存在挑戰，例如在上班時間參與直播課程容易受外部干擾、也要兼顧為民服務等問題。這次開發7個具電腦設備的線上培訓據點，包含永華及民治市政中心、公務人力發展中心、佳里、麻豆、左鎮及南化區圖書館等，兼顧溪南、溪北參訓學員就近培訓，減少學習交通路程時間；更加碼開放市府員工線上旁聽，擴大課程效益，在同一個線上平台連結著各地實體空間，如同在一起上課。

人力中心表示，依據訓練需求調查，市府員工在法制類課程有較高的需求，業務執行上經常面臨情理法的兩難，首班規畫「公務員職場的民事責任：加強為民服務與避免賠償的界線何在」課程，補足基層主管的法律知能以提升行政效能。

直播 黃偉哲

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