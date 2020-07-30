88節健走趣 雲林水利會邀親子同遊水利文化之旅
8月8日父親節將至，雲林農田水利會舉辦「農田水利文化之旅」活動，將開放1千人報名齊健走，並深度認識水利文化，還能闖關玩遊戲拿好禮。水利會長洪國浩表示，現代人多對水利設施不了解，希望親子一同走到戶外健走賞風景，也藉機走訪農田水利環境教育園區。
今年活動擇定於父親節當天舉辦，洪國浩希望親子能一起參與這項文化活動，探尋快要消失在人們記憶中的水利文化，喚醒大家「不忘本」的意識，感念以農起家的台灣，長年孕育著這片土地的人民。
洪國浩表示，健走路線將自園區出發，沿南岸聯絡渠道、林內二號堤坊、沈砂池、八卦池及文物陳列館，全程約3公里，沿途將有專人導覽解說，並進行有獎徵答送好禮，另外會後也有摸彩活動，參加者皆有機會抱走液晶電視、電冰箱、冼衣機、氣炸鍋、腳踏車、電風扇等超過200項好禮。
農田水利文化之旅自31日上午9點開放網路報名至8月4日下午5點止，民眾可至雲林農田水利會網站，或上網查詢農田水利文化之旅即可報名。
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