查槍枝拚治安滿意度 台南市警局長表揚市刑大有功人員
台南市警局長詹永茂上任後首次召開局務會議，頒發破案茶外，還有高級變速腳踏車給偵破重大社會矚目案件重大貢獻人員，共有積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案，以及積極溯源查獲改造槍械案二案，刑大兩人受獎。
第一件積極跟監查獲地下槍枝改造工廠案，受獎者是刑大科偵隊偵查佐黃家宏，刑大科偵隊持台南地方法院搜索票，7月18日拂曉出擊至本市官田區，當場查獲江姓嫌犯持有仿巴西金牛座JP915非制式手槍1支（含彈匣2個），並起出子彈8顆、電鑽、車床及砂輪機等改 造工具1批，詢後移送台南地檢署署偵辦。
第二件是積極溯源查獲改造槍械案，受獎人員是刑大偵四隊小隊長邱黃惠山。去年12月間查獲改造槍彈案，積極向上溯源查緝不法，109年7月22日至屏東縣某民宅，查獲林姓嫌犯持有改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發、長槍槍管2支、手槍槍管5支、下槍身3組、滑套3支、改造工具零組件1批，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。
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