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荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕
坐落嘉義縣阿里山入口阿里山公路上，荒廢逾20年的退輔會欣欣水泥公司嘉義工廠，轉型以水泥為主題觀光工廠「欣欣水泥森活園」，明天上午開幕營運，成為嘉縣第七座觀光工廠，提供遊客工業揉合生態休閒的全新遊憩體驗。
觀光工廠採預約參觀，管控人數，維持參觀品質及園區安全，園區規畫；「迎賓大廳」，認識水泥發展故事；「玩泥聚落」：DIY手作體驗，用創意體現水泥千姿百態；「泥樣劇場」：播放導覽影片。
「數位體驗秀」：數位互動遊戲，體驗水泥加工生產；「響食文創廣場」：提供商品販售及美味輕食點心；「親子育樂室」；孩子玩樂天堂；「水泥夢工廠」：走進生產線挖掘水泥產製祕辛。
嘉縣府文化觀光局長許有仁受邀率先體驗，肩扛50公斤水泥袋站在打卡牆。
水泥是建築主要材料，嘉義廠見證60年代經濟發展，62年水泥用量激增，經濟部請退輔會建水泥廠，63年邀集民資、僑資合營成立公司，總公司設台北，嘉義廠開採八掌溪上游山區碳酸鈣石灰岩礦區，員工逾200人，87年水泥產業東移工廠廢棄，2013年申請拆除部分老舊廠房宿舍。
水泥廠位在阿里山入口景點愛情大草原對面，為活化10餘公頃廢棄廠區，利用辦公大樓規畫觀光園區，通過經濟部審查，詳情可上「欣欣水泥森活園」網站查看。營業時間：上午9點到下午4點，休館日：周三，地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號，電話（05）2591588。
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